Valvena et Pfizer bouclent le recrutement pour l'essai de phase 2 de leur vaccin VLA15

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologies Valneva a annoncé lundi avoir terminé, avec le laboratoire américain Pfizer, le recrutement pour l'essai clinique de phase 2 de leur candidat vaccin VLA15 contre la maladie de Lyme.

"Un total de 625 participants, âgés de cinq à 65 ans, ont été randomisés dans l'essai de Phase 2 pour recevoir des injections de VLA15 à zéro, deux et six mois ou à zéro et six mois (200 volontaires chacun) ou un placebo à zéro, deux et six mois (200 volontaires)", a expliqué Valneva dans un communiqué.

"Les principales données d'innocuité et d'immunogénicité seront évaluées environ un mois après l'administration de la dernière dose du schéma de vaccination initial (soit à sept mois). L'objectif de l'essai est de démontrer l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin sur des participants allant jusqu'à l'âge de cinq ans et de déterminer le schéma de vaccination optimal pour la Phase 3", a ajouté la société.

Les premiers résultats de cet essai clinique de phase 2 sont attendus au premier semestre 2022, a indiqué Valneva.

Valneva et Pfizer ont signé un accord de collaboration en avril 2020 pour co-développer et commercialiser VLA15, "actuellement le seul programme en cours d'essais cliniques contre la maladie de Lyme", a précisé la société.

"La maladie de Lyme est une infection systémique causée par la bactérie Borrelia burgdorferi transmise à l'homme par les tiques ixodes", a rappelé Valneva.

