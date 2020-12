Valor Holdings Co., Ltd. : Toujours du potentiel 03/12/2020 | 10:02 Nicolas Aleksy 03/12/2020 | 10:02 03/12/2020 | 10:02 achat En cours

Cours d'entrée : 2536¥ | Objectif : 3030¥ | Stop : 2440¥ | Potentiel : 19.48% Le titre Valor Holdings Co., Ltd. présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3030 ¥. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 2093 JPY.

Points faibles La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Vente au détail et distribution alimentaire - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VALOR HOLDINGS CO., LTD. 18.73% 1 303 SYSCO CORPORATION -14.95% 37 402 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 4.65% 34 930 AHOLD DELHAIZE N.V. 5.49% 30 043 TESCO PLC -12.03% 29 921 KROGER 11.38% 25 583 AEON CO., LTD. 36.07% 25 033 CP ALL -16.61% 18 026 LOBLAW COMPANIES LIMITED -5.07% 17 448 METRO INC. 11.35% 11 521 GEORGE WESTON LIMITED -7.07% 11 381

Données financières JPY USD EUR CA 2021 721 Mrd 6 900 M 5 694 M Résultat net 2021 12 285 M 118 M 97,0 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 11,1x Rendement 2021 2,11% Capitalisation 136 Mrd 1 303 M 1 076 M Capi. / CA 2021 0,19x Capi. / CA 2022 0,19x Nbr Employés 8 168 Flottant 71,5% Prochain événement sur VALOR HOLDINGS CO., LTD. 11/02/21 Q3 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 3 466,67 JPY Dernier Cours de Cloture 2 536,00 JPY Ecart / Objectif Haut 65,6% Ecart / Objectif Moyen 36,7% Ecart / Objectif Bas 18,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Masami Tashiro Chairman & President Yukihiko Shizu Director, Manager-Finance & Information Systems Satoru Yokoyama Director & Vice President Morisaku Wagato Director Akira Shinohana MD, Manager-Personnel & General Affairs