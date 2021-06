Bourse Zurich: le SMI se maintient dans le vert avant la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse progressait quelque peu jeudi à l'approche de la mi-journée, après un bref passage dans le rouge, poursuivant ainsi sur la solide tendance haussière des dernières séances. La réunion de la Banque centrale européenne (BCE) sur sa politique monétaire cristallisera l'attention des investisseurs, de même que les chiffres américains sur l'inflation attendus en début d'après-midi.

Wall Street a conclu légèrement dans le rouge une nouvelle séance terne mercredi, mais toujours proche des records avant les chiffres de l'inflation américaine.

"Aucune décision n'est attendue" de la part de la BCE qui devrait opter pour le statu quo, estime John Plassard, un analyste Mirabaud Banque tout en relevant que "c'est bien évidemment les nouvelles projections économiques (chômage et inflation) qui pourraient venir perturber les investisseurs".

Sauf grosse surprise, la BCE, qui réunit son conseil des gouverneurs, va conserver un rythme élevé d'achats de dettes publiques et privées. L'institut veut ainsi garantir des taux d'intérêt bas pour les ménages et les entreprises afin de soutenir la relance de l'activité avec la sortie espérée de la pandémie.

Toujours sur le plan macroéconomique, les marchés suivront de près l'indice des prix à la consommation pour mai (CPI) qui doit être publié par le département du Travail américain, un élément important avant une réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) la semaine prochaine et alors que tous les investisseurs se demandent si la hausse des prix va durer ou pas.

Dans un agenda dépourvu d'information d'entreprise, les demandes d'allocations de chômage aux Etats-Unis pourraient également insuffler de l'énergie aux marchés.

A 10h44, le SMI prenait 0,05% à 11'790,63 points tandis que le SLI cédait 0,12% à 1911,06 points et le SPI 0,31% à 15'139,8 points. Parmi les 30 valeurs clés, 10 avançaient, Nestlé et Adecco étaient stables et 18 reculaient.

Holcim (+2,2%) avait pris une large avance sur les autres titres après une hausse de son objectif de cours par Stifel et Deutsche Bank. Swisscom (+0,6%), dont l'objectif de cours a aussi été revu à la hausse, et Lonza (+0,5%) se plaçaient également aux avant-postes.

Le poids lourd Novartis (+0,5%) soutenait l'indice vedette contrairement à son concurrent Roche (-0,2%).

Les valeurs bancaires n'en menaient pas large non plus. Credit Suisse cédait 0,6%, UBS 0,3% malgré le relèvement de leurs objectifs de cours par Vontobel. Julius Bär (-0,5%) n'arrivait pas à avancer non plus. Le patron du gestionnaire d'actifs Philipp Rickenbacher, a été nommé à la présidence de l'Association de banques suisses de gestion (ABG). Il prend la succession de Marcel Rohner qui a été nommé à la tête de l'Association suisse des banquiers.

Après avoir nettement progressé les derniers jours, Logitech (-2,3%) avait hérité de la lanterne rouge tandis que Sonova (-2,2%) et la volatile AMS (-1,3%) faisait également partie des grands perdants.

Dufry (-0,3%) a décroché une concession d'une durée de dix ans au sein de l'aéroport international de Martinique Aimé Césaire. Aucun détail financier n'a été dévoilé. La nouvelle boutique en construction devrait ouvrir ses portes en décembre 2022.

Valora (-0,5%) a conclu un partenariat de franchise aux Pays-Bas avec HMSHost International. Cela permettra au groupe de Muttenz de disposer de 45 boutiques de boulangerie rapide BackWerk dans le pays.

La Bourse suisse, ouvre une enquête à l'encontre de Relief Therapeutics (-7%). Les investigations portent sur une possible violation des règles de publicité ad hoc liées à la divulgation d'informations en mesure d'influencer l'évolution du cours du titre.

lk/jh