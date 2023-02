Contre le gaspillage alimentaire: k kiosk et avec rejoignent également Too Good To Go

Dans la lutte contre le gaspillage de denrées alimentaires, Valora continue à étendre son partenariat à l’échelle du groupe avec l’organisation Too Good To Go. Quelque 330 points de vente k kiosk et avec en Suisse proposent désormais les invendus à prix réduit avant la fermeture du magasin.

Grâce à l’application gratuite Too Good To Go, les clientes et les clients peuvent savoir si des paniers surprise sont proposés et dans quel point de vente k kiosk et avec. Le client ou la cliente commande son panier, le règle via l’application et va le chercher avant la fermeture du magasin. Le panier surprise coûte CHF 4,90 et est composé à partir de l’offre du jour (salade, sandwich, muffin, etc.) pour une valeur de CHF 15 de marchandises environ.

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un pilier de la stratégie de durabilité de Valora. Bien que les points de vente préparent et produisent en permanence des produits frais afin d’éviter les surplus, ceux-ci ne peuvent pas être entièrement évités. Les clientes et clients s’attendent en effet à trouver un vaste assortiment de produits jusqu’à la fermeture du magasin, raison pour laquelle il se peut, selon la fréquentation journalière, qu’il reste des invendus à la fermeture. Grâce à l’application Too Good To Go, Valora peut éviter de jeter des denrées alimentaires dont la qualité est encore bonne mais qui ne pourraient plus être vendues le lendemain.

Près d’un million de paniers sauvés

Le partenariat entre Valora et Too Good To Go remonte à 2019, quand Caffè Spettacolo a été le premier format Valora à vendre au rabais des paniers de marchandises invendues en fin de journée. Les marques Brezelkönig, SuperGuud et BackWerk l’ont rejoint par la suite. Avec les nouveaux points de vente k kiosk et avec, ce sont désormais près de 420 magasins en Suisse qui participent au mouvement.