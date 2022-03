Valora Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

E-Commerce & Delivery: Valora lance le service de livraison avec now à Bâle



09.03.2022 / 07:00



Communiqué de presse Les services de livraison sont étroitement liés à la tendance au Foodvenience. C'est la raison pour laquelle Valora privilégie aussi, en plus du format de magasin autonome, des solutions d'achat dans le domaine du e-commerce et delivery. Désormais, outre à Zurich, le service de livraison avec now sera disponible également à Bâle à compter du mercredi 9 mars 2022. Si, à Zurich, avec now livre à partir du magasin du Hardplatz, à Bâle, Valora teste des possibilités de livraison des commandes directement à partir de locaux de stockage de l'entreprise. Valora en attend davantage d'efficacité en termes de logistique d'entrepôt. Cela permet par ailleurs au personnel de se consacrer entièrement à la préparation des commandes. Généralement, en seulement 15 minutes et par e-bike, les ménages et les bureaux en ville de Bâle et sur la commune de Binningen reçoivent leurs commandes passées du lundi au samedi, entre 8h00 et 22h00. Il n'existe aucune quantité de commande minimale, les frais de livraison s'établissent à CHF 2.90 par achat. Pour le lancement, les 200 premières commandes seront récompensées avec un mystery bag. Tant à Zurich qu'à Bâle, il est désormais possible de passer commande en utilisant l'application avec now disponible au téléchargement dans l'App Store d'Apple et sur Google Play. La gamme Convenience d'avec now comprend quelque 1'700 produits. Il convient pour de petits achats intermédiaires, c'est-à-dire les articles qui manquent tout à coup («Top-ups») ou dont on a soudainement envie («Cravings») et qui doivent être livrés rapidement. Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, quelque 15'000 collaborateurs s'engagent pour le réseau Valora afin d'apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience - proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2'700 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.- sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l'une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d'une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalise un chiffre d'affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.

Martin Zehnder

Tél. +41 61 467 24 53

media@valora.com

