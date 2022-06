En Allemagne, Valora entre sur le marché en plein boom du fast casual

Valora acquiert le format tendance Frittenwerk basé en Allemagne et opère de la sorte sur le marché attrayant du fast casual. Valora franchit ainsi la prochaine étape stratégique du développement de son activité Food Service, principalement exploitée à l?emporter, en direction d?une gastronomie événementielle avec des processus en libre-service connus. Avec Frittenwerk comme marque établie, Valora entend poursuivre son expansion dans ce segment de la restauration en pleine croissance et profiter de l?évolution du marché. L?équipe fondatrice de Frittenwerk est elle aussi convaincue de renforcer encore la marque en collaboration avec Valora et d?accélérer la croissance.

Valora développe son portefeuille Food Service et s?ouvre un nouveau marché en achetant Frittenwerk. Entre 2016 et 2019, le marché allemand du fast casual a crû de +9 % par an en moyenne et dépasse largement l?ensemble du marché out of home (+3%). Pour les années à venir également, on s?attend à une croissance supérieure à la moyenne par rapport au marché global. (Source: CREST Konsumentenpanel, npdgroup deutschland GmbH). Le segment de la restauration se situe entre les restaurants avec service rapide et les restaurants avec service. Il associe une offre de restauration rapide de grande qualité à une atmosphère de bien-être pour gagner en temps et passer du temps. Avec son concept de libre-service parfaitement élaboré, Frittenwerk est leader dans l?espace germanophone dans le domaine du fast casual.

Fort potentiel d?évolutivité dans un environnement attrayant

Depuis sa création fin 2014, Frittenwerk se concentre sur les interprétations modernes de la poutine, un classique de la cuisine canadienne, tandis que la carte est entièrement consacrée aux spécialités originales de frites. En tant que précurseur, Frittenwerk dispose d?un fort potentiel d?évolutivité. Le concept s?est affirmé même pendant la crise du coronavirus et s?est fortement développé avec 12 nouveaux sites durant les années de pandémie. Cette expansion peut être poursuivie de manière renforcée en collaboration avec Valora. Valora prévoit de doubler le réseau actuel de 27 sites d?ici 2025.

Actuellement, Frittenwerk est principalement présente dans les centres-villes, mais aussi dans les centres commerciaux et les gares des grandes et moyennes villes allemandes. Le portefeuille d?emplacements, encore récent, est couvert par des contrats de location à long terme. La plupart des restaurants Frittenwerk sont gérés en tant que services propres, un peu plus d?un cinquième est exploité par des franchisés privés et institutionnels. Valora entrevoit des possibilités de croissance supplémentaires, notamment dans les sites très fréquentés, avec des takeaways nécessitant peu de surfaces. L?expansion à l?étranger est également envisageable. Grâce à des standards de système uniformes et à une faible complexité, le développement simple du concept est assuré.

Étape logique dans le développement de la stratégie multiformat

«L?acquisition de Frittenwerk est une étape logique dans le développement de notre stratégie multiformat axée sur la croissance», explique Michael Mueller, CEO du groupe Valora. «Frittenwerk est une marque forte et appréciée en Allemagne. Elle dispose d?une grande capacité d?innovation dans le secteur de la restauration, mais aussi en matière de numérisation. Nous sommes convaincus qu?avec ce format, Valora s?implantera rapidement sur le marché du fast casual et profitera de l?évolution attrayante du marché. En tant qu?unité créative, nous attendons également de Frittenwerk un important transfert de savoir-faire et de compétences vers nos autres formats.»

L?équipe fondatrice de Frittenwerk, qui était jusqu?à présent propriétaire, est convaincue que les deux parties profiteront de la fusion et qu?elles porteront ensemble la marque à un niveau supérieur avec le vent en poupe. Afin de préserver la propre force de la marque et d?accélérer ainsi l?expansion de manière ciblée, Frittenwerk sera à l?avenir gérée de manière aussi décentralisée que possible au sein de la division Food Service de Valora. L?équipe fondatrice restera à bord. Le personnel actuel sera également repris et le siège principal de Frittenwerk restera à Düsseldorf.

La reprise de Frittenwerk devrait avoir lieu le 1er juillet 2022. Les deux parties ont convenu de ne pas dévoiler les modalités de la reprise, couverte par des ressources financières existantes. En 2021, le format a généré un chiffre d?affaires externe de plus de 23 millions d?euros et un EBITDA d?environ 2.5 millions d?euros. Valora prévoit que l?EBITDA plus que triplera d?ici 2025 dans le cadre du redimensionnement.