FEMSA publie le prospectus relatif à l’offre publique pour l’achat des actions Valora

À propos de FEMSA FEMSA est une sociedad anónima bursátil de capital variable constituée et existant selon les lois du Mexique, dont les actions sont cotées à la Bourse mexicaine (Bolsa Mexicana de Valores) et au New York Stock Exchange. FEMSA possède un portefeuille diversifié d'entreprises, avec des opérations directes dans 13 pays. FEMSA exploite la plus grande chaîne de magasins de proximité au Mexique et en Amérique latine (OXXO), avec plus de 20’000 unités, ainsi que plus de 3’600 pharmacies dans quatre pays d'Amérique latine (Cruz Verde, Yza et autres). FEMSA possède également le plus grand embouteilleur franchisé de produits Coca-Cola au monde en termes de volume de ventes (Coca-Cola FEMSA), et est le deuxième actionnaire du groupe Heineken (avec un intérêt économique de 14,76 %). Le groupe FEMSA est aussi propriétaire d'une série d'entreprises plus petites qui exercent plusieurs activités adjacentes à celles de ses principales entreprises, notamment la logistique et la distribution, la réfrigération sur les lieux de vente (PLV), la distribution de produits utilisés par les fournisseurs de services alimentaires et les solutions plastiques. FEMSA compte plus de 320’000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de USD 27 milliards en 2021.

Énoncés prospectifs

La présente annonce contient des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme étant, des déclarations prospectives. Dans certains cas, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, notamment les mots "vise", "croit", "estime", "anticipe", "s'attend", "a l'intention", "peut", "sera", "planifie", "devrait" ou une terminologie similaire. Ces déclarations prospectives comprennent ou décrivent des questions qui ne sont pas des faits historiques ou qui ne peuvent être prouvées par référence à des événements passés. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, car elles se rapportent à des événements et/ou dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire à l'avenir.



