Données financières CHF USD EUR CA 2022 1 923 M 2 000 M 1 918 M Résultat net 2022 35,2 M 36,6 M 35,1 M Dette nette 2022 1 000 M 1 040 M 998 M PER 2022 18,6x Rendement 2022 3,19% Capitalisation 749 M 779 M 747 M VE / CA 2022 0,91x VE / CA 2023 0,87x Nbr Employés 3 618 Flottant 82,4% Graphique VALORA HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VALORA HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 171,00 CHF Objectif de cours Moyen 197,50 CHF Ecart / Objectif Moyen 15,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Michael Müller Chief Financial Officer Beat Fellmann Group Chief Financial Officer Sascha Zahnd Chairman Michael Kliger Director Insa Klasing Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) VALORA HOLDING AG 7.83% 779 TRACTOR SUPPLY COMPANY -17.72% 21 963 JARIR MARKETING COMPANY -17.68% 5 213 MARKS AND SPENCER GROUP PLC -39.59% 3 265 DUFRY AG -30.79% 2 947 LESLIE'S, INC. -36.05% 2 766