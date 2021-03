L'assemblée générale de Valora Holding SA approuve toutes les propositions du Conseil d'administration

Curriculum vitae du nouveau membre du conseil d'administration de Valora Holding SA Felix Stinson Depuis 2017, Felix Stinson est responsable de la gestion des investissements auprès du family office de la famille Ditsch à Mayence et à Zurich. Âgé de 35 ans et possédant la double nationalité germano-américaine, il a passé auparavant plus de deux ans au sein de la succursale allemande de BNP Paribas S.A., entre autres comme gestionnaire de portefeuille pour les transactions de leveraged finance. Entre 2010 et 2014, il a assumé la fonction d'analyste quantitatif en banque d'investissement auprès de Deutsche Bank AG à New York et à Francfort. Durant sa formation, il a en outre travaillé chez BASF SE/ BASF IT Services GmbH en Allemagne et en Grande-Bretagne, puis chez IBM Deutschland GmbH. Felix Stinson est titulaire d'un master scientifique en finance et investissement de la Rotterdam School of Management, Erasmus University. Il détient également un bachelor en mathématiques de l'Université technique de Darmstadt ainsi qu'un diplôme en informatique de gestion de l'Université de formation duale du Bade-Wurtemberg à Mannheim. Felix Stinson est membre du conseil consultatif de United Chocolate GmbH. Au sein du conseil d'administration de Valora, il représentera Ernst Peter Ditsch, actionnaire de référence de l'entreprise, et renforcera l'organe dans les domaines des finances et des investissements.