La skieuse Jasmine Flury est la nouvelle ambassadrice de la marque ok.–



01.12.2022 / 07:00 CET/CEST



Communiqué de presse Valora et le sport d’hiver suisse poursuivent leur rapprochement. Depuis 2018, Valora est co-sponsor de l’Audi Skicross Tour de Swiss Ski avec sa marque propre ok.–. En outre, elle soutient trois athlètes par le biais d’un sponsoring sur les gourdes. Pour la nouvelle saison de ski, la gamme bio de ok.– compte une nouvelle ambassadrice, la skieuse Jasmine Flury. À la veille des premières courses de vitesse féminines de la saison en Amérique du Nord, Valora a le plaisir d’annoncer que Jasmine Flury, spécialiste de descente et de super-G, est désormais ambassadrice de la coopérative bio la gamme bio de ok.–. Dans le cadre de cet engagement, elle sera ambassadrice exclusive de l’ok.– ice tea fresh herbs, qui sera lancé mi-décembre avec une nouvelle recette et 20% de sucre en moins. La Davosienne expérimentée de 29 ans, qui a montré son grand potentiel dans les disciplines de vitesse en décrochant une deuxième place lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen en début d’année, correspond parfaitement au profil de la marque ok.–. Jasmine Flury declare: «Je me réjouis de cette collaboration avec Valora et suis curieuse de voir là où nous mènera ce chemin commun.» Vaste engagement dans les sports d’hiver

Le partenariat avec Jasmine Flury comme nouvelle ambassadrice de la gamme bio de ok.– s’inscrit parfaitement dans l’engagement de parrainage de Valora avec les sportifs individuels. En plus de Jasmine Flury, ok.– soutient déjà un trio prometteur avec un sponsoring de gourdes: les deux pros du ski alpin Vanessa Marina Kasper et Daniele Sette, ainsi que la spécialiste de ski-cross Talina Gantenbein. Et désormais, deux jeunes talents, le skieur Franjo von Allmen (sponsoring de gourde) et le skieur de fond Pierrick Cottier (sponsoring de bonnet), bénéficient également du soutien de

ok.–. En effet, Valora se concentre depuis plusieurs années sur l’encadrement de jeunes talents et personnalités du sport suisse sur une partie de leur parcours sportif. C’est déjà la cinquième saison au cours de laquelle Valora soutient l’Audi Skicross Tour de Swiss Ski avec ok.– comme co-sponsor. Depuis l’année dernière, elle est également présente au Grand Prix Migros avec un co-sponsoring de k kiosk et participe ainsi aux plus grandes courses pour enfants et jeunes du monde. Il s’agit d’un événement incontournable du sport populaire suisse. La série de courses, qui se déroule plus que dix fois par an, offre l’occasion unique d’être proche des clientes et clients, petits et grands, et de leur offrir des expériences inoubliables et beaucoup de plaisir. Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, près de 15 000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2700 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, Frittenwerk et la très appréciée marque maison ok. – sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2,2 milliards en 2021.Le groupe Valora, dont le siège principal est établi à Muttenz, en Suisse, est la division Retail européenne de Fomento Économico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA). Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. Il est prévu de procéder à un squeeze out pour les radier de la cote. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.valora.com. Pour toute question, merci de vous adresser à: Media Relations

