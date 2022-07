Le groupe Valora réalise en mai et juin 2022 un chiffre d’affaires net supérieur au niveau d’avant crise et accroît l’EBIT au premier semestre 2022, confirmant ainsi les prévisions 2022

Au début de l’année, les activités de Valora étaient encore gravement affectées par la pandémie. Les mesures de lutte contre Omicron ont particulièrement touché les secteurs Retail et Food Service au premier trimestre 2022. L’assouplissement des restrictions gouvernementales est intervenu tardivement, en Allemagne même plus tard encore. Toutefois, après la levée progressive des restrictions, Valora a enregistré au cours des deux derniers mois une forte reprise de son chiffre d’affaires.

Chiffre d’affaires net supérieur au niveau d’avant la pandémie en mai et juin 2022

Au cours du premier semestre de 2022, Valora a généré un chiffre d’affaires externe de CHF 1'213.2 millions (S1 2021: CHF 1’030.4 millions), soit une hausse de +17.7% ou +20.7% en monnaie locale par rapport à la même période l’année précédente. Le chiffre d’affaires net s’est élevé à CHF 943.3 millions (S1 2021: CHF 814.1 millions), une augmentation de +15.9% ou +17.8% en monnaie locale. Sur l’ensemble du premier semestre 2022, le chiffre d’affaires net affiche -6.1% par rapport au niveau de 2019, avant la pandémie, cependant les ventes nettes ont été en mai et juin légèrement supérieures aux valeurs comparatives de 2019.

Le bénéfice brut pour le premier semestre 2022 s’est élevé à CHF 428.2 millions (S1 2021: CHF 356.5 millions), ce qui équivaut à une hausse de +20.1% par rapport à l’année précédente. La marge s’est améliorée de +1.6 points de pourcentage à 45.4%, revenant ainsi au niveau de 2019, avant la pandémie. Les coûts d’exploitation nets ont augmenté de +20.3% sous l’effet de la reprise et de la croissance des acquisitions ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sont également pris en compte dans ce chiffre les coûts liés aux fusions-acquisitions et aux projets stratégiques, d’un montant de CHF -3.0 millions. La suppression des mesures de soutien COVID-19 reçues au premier semestre 2021 a également eu pour effet d’augmenter les coûts.

Augmentation de l’EBIT au premier semestre 2022

L’EBIT du groupe s’est élevé à CHF 8.1 millions (S1 2021: CHF 7.4 millions). Hors coûts liés aux fusions-acquisitions et aux projets stratégiques, l’EBIT affiche CHF 11.1 millions, ce qui correspond à une hausse de +41.9% par rapport à l'année précédente sur une base comparable. Cette croissance a été réalisée essentiellement grâce au résultat des mois de mai et juin et sans l’aide significative COVID-19 de l’ordre de CHF 30 millions que Valora avait encore reçue au cours de la même période l’année précédente. Le résultat du groupe s’est établi à CHF -5.4 millions contre CHF -3.8 millions au premier semestre 2021. Cette baisse s’explique notamment par l’augmentation de la charge fiscale et l’évolution négative du cours EUR/CHF. Le free cash-flow affiche CHF -11.8 millions (S1 2021: CHF -0.1 million), un chiffre qui s’explique par des flux d’investissement plus importants et l'augmentation des actifs circulants nets résultant de la reprise de points de vente supplémentaires et du financement général de la croissance.

Bilan solide avec ratio de levier nettement inférieur à la limite supérieure du covenant

Valora a pu consolider encore son bilan. Le ratio de fonds propres du groupe avant engagements locatifs s’élève à 50.2% (51.0% au 31 décembre 2021). L’endettement net affiche CHF 222.4 millions (31 décembre 2021: CHF 209.3 millions), tandis que le ratio de levier, de 2.3x l’EBITDA (exercice 2021: 2.2x), se situe au niveau d'avant COVID-19 et nettement en deçà du plafond du covenant. En plaçant sur le marché bancaire en avril 2022, un nouvel emprunt garanti par titres de créance d'un montant de EUR 100 millions sur une durée de cinq et sept ans, Valora a refinancé à des conditions attrayantes une partie d’un autre emprunt arrivant à échéance, améliorant ainsi son profil d’endettement à long terme. La transaction a été conclue en juillet 2022.

«Au vu de la forte reprise enregistrée en particulier au deuxième trimestre 2022 et de la résilience persistante dont a fait preuve Valora pendant la pandémie, nous sommes convaincus du potentiel de création de valeur de notre stratégie Foodvenience», déclare Michael Mueller, CEO du groupe Valora. Même si la situation géopolitique s’est détériorée au cours des derniers mois, Valora estime, compte tenu de la récente évolution réjouissante des ventes, que le chiffre d’affaires externe pour l’ensemble de l’année 2022 – y compris les dernières initiatives stratégiques – retrouvera le niveau d’avant le coronavirus, et confirme à nouveau les prévisions EBIT de CHF 70 millions (+/- ~10%) pour l’ensemble de l’année 2022 (hors coûts liés aux fusions-acquisitions et aux projets stratégiques).

Poursuite de l'élargissement du réseau

Au cours de la période sous revue, Valora a poursuivi avec succès sa stratégie Foodvenience. En finalisant l’acquisition de Frittenwerk au 1er juillet 2022, Valora a ouvert la voie à l’entrée sur le marché en plein essor du fast casual et poursuivi ainsi le développement de son activité Food Service, qui se concentre actuellement principalement sur les offres à emporter. Avec ce format très à la mode en Allemagne, Valora souhaite profiter du développement du segment du fast casual, dont la croissance est supérieure à celle de l’ensemble du marché. En contrepartie, cette transaction permettra à la marque Frittenwerk de se renforcer encore et d’accélérer son expansion. Valora prévoit de doubler le réseau actuel de 27 sites d’ici 2025 et de tripler ainsi l’EBITDA 2021 qui était d’environ EUR 2.5 millions. Valora s’attend à un important transfert de savoir-faire sur ses autres formats de la part de Frittenwerk en tant qu’unité créative.

Dans la division Food Service également, l’intégration de Back-Factory se déroule pour le mieux et est déjà bien avancée. Il en va de même pour le renforcement des capacités B2B sur le site de production de Ditsch USA, qui devrait être achevé d’ici le premier trimestre de 2023.

Un autre succès notable est l’élargissement de la collaboration avec Oel-Pool. Valora reprend 71 shops supplémentaires de l’exploitant de stations-service et les transformera en magasins modernes avec, sous réserve de l’accord de la Commission suisse de la concurrence. Valora accroîtra ainsi non seulement sa présence dans le commerce Convenience en station-service, mais disposera aussi à la fin de 2023 du plus grand réseau de points de vente Convenience de Suisse, avec environ 370 stores avec. Valora franchit ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie Food axée sur la croissance, car la part des produits alimentaires à plus forte marge continue d’augmenter sur l’ensemble des catégories de Valora.

Les transformations sur les sites CFF et autres sont en plein essor

Les travaux de transformation des points de vente sur les sites CFF se poursuivent à plein régime et devraient être en grande partie achevés d’ici la fin 2022. À la fin de la période sous revue, plus de 60% des points de vente du réseau CFF avaient été transformés. Au sein du réseau CFF, les points de vente modernisés ont confirmé une plus forte croissance du chiffre d’affaires Food (+37.0%, contre +13.0% pour non-modernisés). En dehors du réseau CFF, la plupart des 39 points de vente issus de la collaboration annoncée l’année dernière avec la société de carburants Moveri d’Oel-Pool ont été transférés dans le réseau de points de vente avec entre janvier et mai 2022.

Introduction d’autres avec boxes

La palette des magasins autonomes avec box sans caisse et des magasins hybrides avec 24/7 a été élargie encore au cours du premier semestre 2022, notamment avec l’ouverture de magasins hybrides. Au cours des prochains mois, Valora ouvrira cinq autres avec boxes en Suisse, en plus des avec boxes existantes d'Arlesheim BL, d'Urdorf ZH et d'Oberohringen ZH. Valora poursuit aussi systématiquement le déploiement des distributeurs automatiques k kiosk en Suisse.

Passage à l’électricité renouvelable à l’échelle du groupe

Valora a réalisé d’importants progrès dans son ambition d'arriver à zéro émission nette d’ici 2050. En ce qui concerne ses propres émissions (scopes 1 et 2), Valora passera entièrement à l’électricité renouvelable d’ici la fin de 2022, contribuant ainsi de manière significative à l’objectif qu'elle s'est fixé de réduire ses propres émissions de moitié d’ici 2025. Valora a également analysé la chaîne d’approvisionnement des produits de sa propre production et de ses propres marques, et identifié avec ses partenaires d’autres possibilités de réduction. L’objectif ambitieux de Valora est désormais de diviser par deux les émissions de CO 2 tout au long de la chaîne d’approvisionnement d’ici 2030. Les mesures comprennent des aspects tels que l’agriculture régénératrice, l’élargissement de l’assortiment végétalien et la poursuite des efforts de réduction du gaspillage alimentaire.

FEMSA et Valora unissent leurs forces pour le développement conjoint du leader européen en commerces de proximité et en services d’alimentation

Le 5 juillet 2022, Fomento Éconómico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA), un leader du commerce de détail et des boissons dont le chiffre d’affaires total a excédé USD 27/CHF 26.5 milliards en 2021, a annoncé une offre en espèces pour l’achat de toutes les actions publiques de Valora Holding SA (Valora), au prix de CHF 260.00 par action. L’offre équivaut à une prime de 57.3% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des 60 dernières journées boursières, et de 52.0% par rapport au cours de clôture de l’action Valora le 4 juillet 2022. Le conseil d’administration de Valora recommande à l’unanimité aux actionnaires d’accepter l’offre de FEMSA. La transaction est en cours, vous trouverez des détails sur: https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.