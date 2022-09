Valora Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Offre publique d’acquisition de FEMSA: assemblée générale extraordinaire avec nouvelle élection du Conseil d’administration de Valora



19.09.2022 / 07:00 CET/CEST



Communiqué de presse Une autre étape importante de la transaction relative à l’offre publique d’achat de FEMSA pour Valora sera l’élection de quatre nouveaux représentants de FEMSA au Conseil d’administration de Valora dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 14 octobre 2022. Le Conseil d’administration actuel de Valora démissionnera, comme convenu. Après Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA»; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX) a publié le 15 septembre 2022 le résultat intermédiaire définitif de l’offre publique d’achat de sa filiale à 100%, Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V., en vue de l’acquisition de toutes les actions nominatives détenues par le public de Valora Holding AG («Valora»; SIX: VALN) avec un taux de participation de 84,42% du capital-actions émis et des droits de vote de Valora, une autre étape importante de la transaction en cours sera franchie avec le renouvellement convenu du Conseil d’administration de Valora lors d’une assemblée générale extraordinaire le 14 octobre 2022. L’exécution de l’offre publique d’achat (et donc la vente d’actions Valora sur la base et selon les modalités de l’offre publique d’achat) est soumise, comme déjà communiqué et consigné dans le prospectus de l’offre publique d’achat, entre autres à la condition que tous les membres actuels du Conseil d’administration de Valora aient démissionné et qu’une assemblée générale de Valora dûment convoquée ait élu au Conseil d’administration les personnes nommées par FEMSA – les deux avec effet à compter de l’exécution et sous réserve de l’exécution de l’offre publique d’achat. L’exécution devrait avoir lieu le 7 octobre 2022 (sous réserve d’un report de l’exécution, tel que décrit dans le prospectus de l’offre). En conséquence, tous les membres du Conseil d’administration de Valora élus lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 2022 ont déclaré leur démission en tant qu’administrateurs avec effet immédiat après la clôture de l’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2022 ou l’exécution de l’offre publique d’achat, selon l’événement qui se produira en dernier. Daniel Alberto Rodríguez Cofré, CEO de FEMSA, en tant que président, Francisco Camacho Beltrán, Chief Corporate Officer de FEMSA, Carlos Arenas Cadena, CEO de la division Proximity de FEMSA, et Salvador Alfaro Hernández, CFO de la division Proximity de FEMSA, sont proposés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2022 à l’élection en tant que membres du Conseil d’administration. Ces trois derniers doivent également être élus au comité de rémunération. L’assemblée générale extraordinaire aura lieu sans participation physique des actionnaires. Ceux-ci pourront toutefois exercer leurs droits par le biais du représentant indépendant. Pour de plus amples informations sur l’assemblée générale extraordinaire et les CV des personnes proposées par FEMSA, nous vous invitons à consulter www.valora.com/egm (en anglais). Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, quelque 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora sont placés dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– sans oublier une offre de services numériques, en croissance constante. Valora est également l’un des producteurs de bretzels les plus importants au monde et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.



