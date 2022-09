Portefeuille en bitcoins rechargeable chez k kiosk, Press & Books et avec

Valora Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Communiqué de presse Valora simplifie encore le maniement des cryptomonnaies: les clientes et clients peuvent désormais acheter des bitcoins directement chez k kiosk, Press & Books et avec, grâce au portefeuille en bitcoins de Start2Coin. Valora développe ainsi son éventail de services pratiques dans ses points de vente. Avec le portefeuille en bitcoins Start2Coin, les clientes et clients achètent des parts de bitcoins directement au cours actuel du jour. Et ce, contrairement à la carte cadeau permettant d’acheter des bitcoins disponible chez Valora depuis avril 2021, avec laquelle le montant chargé doit d’abord être changé en cryptomonnaie. Moyennant un paiement unique de CHF 29.90, le portefeuille en bitcoins de Start2Coin – une petite carte en plastique avec puce mémoire – peut être utilisé à volonté. Il est possible de charger jusqu’à CHF 1'000 tous les 30 jours – au maximum deux transactions de CHF 500. Derrière Start2Coin se trouve Sweepay SA, un intermédiaire financier dont le siège est en Suisse. Valora est en train de déployer ce service successivement sur environ 950 de points de vente k kiosk, Press & Books et avec (sans les boutiques de stations-service) en Suisse. Smartphone compatible NFC et de l’application

L’utilisation de la carte Bitcoin est très simple: le client ou la cliente a simplement besoin d’un smartphone compatible NFC et de l’application Tangem du concepteur du logiciel. Elle permet de payer et d’échanger des bitcoins qui sont transférés via l’application dans le portefeuille préalablement chargé au point de vente. Nul besoin de s’enregistrer ni d’indiquer ses données personnelles. La vente du portefeuille en bitcoins est un nouveau service proposé par Valora sur ses points de vente de retail. L’offre de services comme la location de parapluies et de batteries externes Chimpy chargées à l’énergie solaire, les nouvelles possibilités de paiement ou les services de «Pick-up/Drop off» ont régulièrement augmenté ces dernières années, transformant progressivement les points de vente de Valora Retail en véritables centres de services. Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, quelque 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora sont placés dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– sans oublier une offre de services numériques, en croissance constante. Valora est également l’un des producteurs de bretzels les plus importants au monde et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.



