Sascha Zahnd proposé comme président du Conseil d'administration de Valora

Communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC Le Conseil d'administration de Valora propose à l'assemblée générale ordinaire du 6 avril 2022 d'élire son vice-président Sascha Zahnd comme nouveau président du Conseil d'administration. Sascha Zahnd doit succéder à Franz Julen qui, après 15 ans au Conseil d'administration, dont cinq en tant que président, ne se représentera plus à l'élection. Le Conseil d'administration de Valora Holding SA propose à l'assemblée générale ordinaire du 6 avril 2022 d'élire Sascha Zahnd comme nouveau président du Conseil d'administration. De nationalité suisse, Sascha Zahnd (46 ans) est membre du comité depuis 2019 et en est vice-président depuis 2020. Il est également membre du Conseil d'administration de MYT Netherlands Parent B.V., la société mère de Mytheresa, un distributeur de vêtements de luxe en ligne, cotée au NYSE. Il préside également l'initiative digitalswitzerland visant à renforcer la position de la Suisse en tant que pôle mondial leader dans le domaine de l'innovation numérique. Au cours de sa carrière, Sascha Zahnd a occupé divers postes de direction internationaux. Chez IKEA, ses diverses fonctions l'ont mené de Suisse en Suède et au Mexique, aux États-Unis et en Chine. Dans ce contexte, il intervenait tant dans le commerce de détail que dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement. Chez ETA SA / Swatch Group, en tant que membre de la direction, il était responsable de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des établissements de production de composants. Dans ses dernières fonctions, Sascha Zahnd a été membre de la haute direction de Tesla, Californie. Il était notamment responsable de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la région EMEA, pour laquelle il a notamment développé les activités de détail. Il a également collaboré activement à la conception de thèmes d'avenir internationaux comme la mobilité, l'énergie, l'intelligence artificielle ou Industrie 4.0. Sascha Zahnd doit succéder à Franz Julen, président en exercice du Conseil d'administration de Valora. Après 15 ans au Conseil d'administration de Valora, dont les cinq dernières années en tant que président, Franz Julen a décidé de ne pas se présenter à la réélection lors de la prochaine assemblée générale. Originaire de Zermatt, il souhaite se consacrer à l'organisation des «Matterhorn / Cervino World Cup Races» transfrontalières, dont il préside le comité d'organisation, ainsi qu'à ses autres engagements en dehors de Valora. Franz Julen dit: «Jusqu'à présent, Valora a bien traversé la crise du coronavirus et notre activité est sur la voie de la reprise. Cela s'est clairement traduit par un impact positif en termes de rentabilité à l'automne dernier dû à l'assouplissement des restrictions administratives et la progression de la vaccination. Nous avons bon espoir que les résultats de 2021 seront conformes à nos prévisions. Le moment est donc venu pour moi de passer le relais.» Continuité assurée grâce à un dirigeant expérimenté

Franz Julen ajoute: «Ces dernières années, nous avons procédé à divers changements au sein du Conseil d'administration, notamment dans la perspective de ma succession. Je suis ravi que nous puissions présenter aux actionnaires Valora, en la personne de Sascha Zahnd, une personnalité dirigeante chevronnée issue de nos propres rangs, à l'élection de président. Sascha Zahnd a réalisé de très bonnes performances dans les domaines de la vente au détail, de la production et de la chaîne d'approvisionnement auprès d'entreprises leader à l'échelle mondiale. Il apporte en outre l'esprit de pionnier numérique, d'innovation et de transformation caractéristique de la Silicon Valley. Au sein du Conseil d'administration, il a déjà donné des impulsions essentielles pour le développement stratégique de l'entreprise, notamment dans des domaines tels que la numérisation et la transformation.» Sascha Zahnd déclare: «Je suis très heureux d'être proposé comme président du Conseil d'administration de Valora. Ces dernières années, Franz Julen, en collaboration avec le Conseil d'administration et la direction du groupe, a fait de Valora un fournisseur de Foodvenience fortement positionné, doté d'une base financière solide, d'une stratégie claire et d'un fort potentiel de création de valeur. Je suis convaincu que celui-ci se déploiera à nouveau pleinement lorsque la crise du coronavirus sera surmontée. C'est avec plaisir que je m'engagerai davantage à l'avenir. Au nom de l'ensemble du Conseil d'administration, je remercie très sincèrement Franz Julen pour ses performances marquantes au cours des années passées.» Les autres membres du Conseil d'administration sont candidats à la réélection

Tous les autres membres du Conseil d'administration de Valora Holding SA se présenteront aux côtés de Sascha Zahnd pour un mandat d'un an lors de la prochaine assemblée générale. Il s'agit de Markus Bernhard, Insa Klasing, Michael Kliger, Karin Schwab et Felix Stinson.

Chaque jour, près de 15'000 collaborateurs s'engagent pour le réseau Valora afin d'apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience - proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2'700 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.- sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l'une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d'une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalise un chiffre d'affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2020. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Merci de consulter www.valora.com pour davantage d'information. Pour toute question, merci de vous adresser à: Investor Relations

