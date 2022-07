Valora Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Valora: amélioration significative des bénéfices opérationnels au premier semestre 2022



05.07.2022 / 07:00



Communiqué de presse Pour le premier semestre 2022, Valora s’attend à un chiffre d’affaires externe supérieur d’environ 20% à celui de la même période l’année précédente et à un EBIT légèrement plus élevé en base récurrente. La variante Omicron du Covid-19 a fortement affecté les affaires, surtout au premier trimestre 2022. Ces résultats sont le fruit d’une amélioration significative des bénéfices opérationnels. Valora a poursuivi avec succès la mise en œuvre de sa stratégie Foodvenience durant la période sous revue. Le groupe prévoit de confirmer les prévisions EBIT pour 2022 (sans les frais liés aux fusions-acquisitions) lors de la publication le 20 juillet 2022 des résultats du premier semestre. En dépit du fort impact de la pandémie sur les affaires du groupe, Valora s’attend pour le premier semestre 2022 à un chiffre d’affaires externe en augmentation de près de 20% par rapport aux CHF 1'030.4 millions réalisés sur la même période en 2021. Les restrictions liées à Omicron ont dominé le secteur Retail et Food Service, surtout au premier trimestre 2022. Depuis la levée progressive des restrictions gouvernementales, Valora a toutefois enregistré une reprise significative sur les deux derniers mois de la période. Ainsi, l’EBIT obtenu au premier semestre 2022 devrait être légèrement supérieur, en base récurrente, à celui du premier semestre 2021 qui s’élevait à CHF 7,4 millions. Les résultats attendus au niveau de l’EBIT sont le reflet de l’amélioration constante du fonctionnement opérationnel de Valora, en dépit de la forte pression inflationniste et des turbulences géopolitiques, mais aussi du fait que l’EBIT comprenait au premier semestre 2021 des mesures de soutien exceptionnelles liées au Covid, à hauteur de CHF 30 millions. Ces dernières sont entièrement compensées au premier semestre 2022. Durant la période sous revue, Valora a poursuivi avec succès la mise en œuvre de sa stratégie Foodvenience, comme en témoignent l’acquisition conclue le 1er juillet 2022 de Frittenwerk et l’extension de la collaboration avec Oel-Pool en vue de la reprise de 71 shops de station-service, qui doit se faire progressivement à partir d’avril 2023. Au vu de la forte augmentation enregistrée récemment en termes de chiffre d’affaires, Valora estime que ses ventes externes retrouveront sur l'ensemble de l’année 2022 – y compris les dernières initiatives stratégiques – les niveaux d’avant la pandémie. Le groupe s'attend à confirmer ses prévisions en matière d’EBIT sur l'ensemble de l’année 2022 (sans les frais liés aux fusions-acquisitions) au moment de publier le 20 juillet 2022 ses résultats pour le premier semestre de l’année. Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, quelque 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalise un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.



Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. Pour toute question, merci de vous adresser à: Investor Relations

Annette Carrer-Martin

Tél. +41 61 467 21 23

ir@valora.com Media Relations

Christina Wahlstrand

Tél. +41 61 467 24 53

media@valora.com Disclaimer

