Valora développe considérablement le portefeuille de points de vente BackWerk aux Pays-Bas

L'ouverture du premier point de vente BackWerk exploité par HMSHost International en qualité de franchisé aura lieu en juillet 2021 à la gare d'Utrecht Centraal, la plus grande gare des Pays-Bas. Plus tard dans l'année, des sites dans les gares de Rotterdam Centraal et Amsterdam Bijlmer ArenA suivront.

La transformation de neuf autres points de vente dans des gares néerlandaises aura lieu en 2022. Le partenariat avec HMSHost International, leader du marché mondial pour le secteur Food et Hospitality destiné aux personnes en déplacement, permettra d'étendre la présence de BackWerk aux Pays-Bas à environ 45 points de vente.

«C'est pour nous un honneur de pouvoir accueillir HMSHost International comme nouveau partenaire de franchise important. Ce partenariat nous permet d'étendre notre concept performant aux meilleurs sites à haute fréquentation des Pays-Bas», explique Thomas Eisele, CEO Food Service du Groupe Valora. «Par ailleurs, ce nouveau développement du portefeuille de points de vente aux Pays-Bas témoigne de notre conviction que l'activité Foodvenience restera attractive également à l'avenir.»

«Nous sommes fiers de pouvoir annoncer notre nouveau partenariat avec Valora par le biais de son concept BackWerk», déclare Walter Seib, CEO de HMSHost International. «Avec les atouts complémentaires et notre intérêt commun pour les personnes en déplacement, nous sommes certains que cette collaboration profitera à nos visiteurs dans les gares néerlandaises et représente un complément formidable pour notre portefeuille de concepts.»

Concept de self-service avec produits fraîchement préparés

Avec son concept de self-service, BackWerk fait entrer des produits à l'emporter fraîchement préparés et à un prix attractif dans les gares néerlandaises. Les voyageurs trouveront un vaste choix de jus et de smoothies faits maison, les typiques sandwichs chauds, des bretzels ainsi que des pâtisseries et du café Fairtrade.

Le premier point de vente BackWerk des Pays-Bas a ouvert en 2009. Désormais, on compte plus de 30 sites dans le pays. Le concept néerlandais BackWerk très performant, avec son offre plus variée, davantage de fraîcheur et un design moderne sert également de modèle pour faire évoluer les points de vente BackWerk d'Allemagne au prochain niveau de qualité. BackWerk fait partie de la division Food Service du Groupe Valora.