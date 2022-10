Valora Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Valora étend considérablement le système réutilisable pour gobelets en Suisse



Communiqué de presse Le café est l’un des produits les plus vendus chez Valora. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, le fournisseur de Foodvenience s’est donc fixé pour objectif de proposer des alternatives réutilisables et de promouvoir la circularité. D’ici mi-2024, près de 200 points de vente de Valora en Suisse devraient participer au système réutilisable numérique de kooky. Les formats Retail k kiosk, Press & Books et avec ont eux aussi rejoint le mouvement. Actuellement, les amateurs et amatrices de café peuvent acheter un gobelet kooky dans 19 points de vente de Brezelkönig, Caffè Spettacolo et SuperGuud. Les points de vente des trois formats Food Service proposeront la solution réutilisable numérique d’ici 2023 dans 30 gares CFF et 20 autres sites. D’ici la fin 2024, environ 150 points de vente de k kiosk, Press & Books et avec seront également de la partie. Les points de vente du centre-ville bernois seront les premiers à se lancer dès la mi-octobre. D’autres points de vente à Zurich, Bâle et Saint-Gall suivront cette année. Les clients achètent le gobelet kooky réutilisable avec une boisson chaude contre paiement d’une consigne. Ils scannent ensuite un code QR sur le gobelet et enregistrent une seule fois leur numéro de téléphone. Le retour du gobelet s’effectue via l’une des stations développées par kooky et situées à proximité des points de vente. La consigne est créditée électroniquement lors du retour. Elle peut aussi être versée aisément par virement bancaire ou offerte en don au WWF. Valora est la première entreprise à permettre un tel modèle circulaire avec une solution réutilisable dans toute la Suisse. Disponibilité et commodité sont des facteurs déterminants pour qu’un système réutilisable soit accepté. Pour que le système fonctionne, il faut aussi que les clientes et clients soient prêts à remettre le gobelet kooky aux points de collecte, pour éviter d’avoir à injecter régulièrement de nouveaux gobelets dans le circuit. Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, quelque 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora sont placés dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– sans oublier une offre de services numériques, en croissance constante. Valora est également l’un des producteurs de bretzels les plus importants au monde et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.



À propos de kooky

kooky est le système réutilisable numérique qui répond aux besoins actuels des consommateurs et des restaurateurs. La start-up suisse a développé le premier système réutilisable intelligent doté de sa propre infrastructure de retour numérique. Afin d’éviter à l’avenir les solutions autarciques, elle met l’infrastructure kooky à disposition de systèmes déjà existants afin qu’ils puissent l’intégrer. kooky, une marque de CEBS SA, a été fondée en 2021 par Torge Barkholtz, Maximilian Zott et Dmytro Boguslavskyy. La société met en place cette infrastructure de pointe en matière d’économie circulaire réutilisable afin de permettre une consommation sans déchets. Plus d’informations sur kooky2go.com. Pour toute question, merci de vous adresser à: Media Relations

Martin Zehnder

Tél. +41 61 467 24 53

media@valora.com

