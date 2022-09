Valora: le mexicain Femsa détient plus de 84% du détaillant bâlois

Zurich (awp) - Fomento Económico Mexicano (Femsa) détient 84,41% du capital-actions et des droits de vote de Valora, selon l'annonce provisoire du résultat intermédiaire de l'offre publique d'achat.

A la fin de la période d'offre, le 9 septembre, le groupe d'embouteillage Femsa détenait plus de 3,7 millions d'actions de l'exploitant des K kiosk, Brezelkönig et autres Caffè Spettacolo, selon le prospectus publié lundi. L'annonce définitive du résultat intermédiaire doit être publiée jeudi. Le délai supplémentaire d'acceptation de l'offre commencera le lendemain et expirera le 29 septembre.

Début juillet, Femsa avait annoncé vouloir racheter l'entreprise de Muttenz via une offre publique d'achat de 260 francs suisses par action en espèces, "moins le montant brut de tout effet dilutif portant sur les actions Valora avant l'exécution". Le total annoncé à l'époque s'élevait à 1,1 milliard de francs suisses en liquide.

ck/al