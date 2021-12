EQS-News: Valora Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Valora mise désormais aussi sur les distributeurs automatiques - déploiement de 300 distributeurs k kiosk dans toute la Suisse d'ici fin 2022



22.12.2021 / 07:00



Communiqué de presse Valora poursuit sa stratégie d'expansion et se lance dans le secteur des distributeurs automatiques. Un déploiement d'environ 300 distributeurs automatiques k kiosk dans toute la Suisse est prévu d'ici fin 2022. Les premiers seront placés cette semaine déjà sur neuf sites. En recourant aux distributeurs automatiques, Valora souhaite continuer à développer la disponibilité de son offre Foodvenience. Outre les formats Autonomous Stores comme l'avec box sans caisse ou l'avec 24/7 Store hybride, Valora mise désormais aussi sur les distributeurs automatiques. L'objectif est d'apporter plus de commodité dans l'expérience client. Grâce aux nouveaux distributeurs automatiques k kiosk, les clientes et clients peuvent s'approvisionner même lorsque les magasins sont fermés la nuit. L'assortiment comprend des snacks et diverses boissons, mais aussi certains articles non alimentaires. A côté des distributeurs automatiques traditionnels, il est aussi fait appel à des distributeurs à écran tactile. En touchant la surface du distributeur, les clientes et clients peuvent placer les produits souhaités dans un panier et les régler à la fin en toute simplicité en une seule étape. Le paiement se fait sans espèces ou sans contact dans les deux types de distributeurs. En se fondant sur les expériences faites auprès des neuf premiers sites, Valora décidera quel type de distributeur doit devenir opérationnel sur les 300 sites prévus. Les distributeurs automatiques k kiosk seront placés devant les magasins avec et les points de vente k kiosk. Merci de consulter www.kkiosk.ch/automat pour davantage d'information. Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, près de 15'000 collaborateurs s'engagent pour le réseau Valora afin d'apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience - proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2'700 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.- sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l'une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d'une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalise un chiffre d'affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2020. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Merci de consulter www.valora.com pour davantage d'information. Pour toute question, merci de vous adresser à: Media Relations

