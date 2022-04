Valora Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Valora ouvre à Düsseldorf son premier magasin hybride sur le modèle suisse



05.04.2022 / 07:00



Communiqué de presse Le jour avec personnel, la nuit en autonomie. Alors que Valora exploite déjà quatre magasins hybrides en Suisse, le fournisseur de Foodvenience mise désormais aussi sur cette solution d'achat 24/7 en Allemagne, et étend la disponibilité de son offre dans le temps. Le mardi 5 avril 2022, un ServiceStore DB, où il est possible de faire des achats 24 heures sur 24, ouvre ses portes à la gare centrale de Düsseldorf. Alors que du personnel continuera à être présent dans le Convenience Store du lundi au dimanche pendant la journée, l'exploitation sera autonome la nuit. L'application 24/7 ServiceStore sert en quelque sorte de clé personnelle pour le magasin. Lors de l'achat, le concept de Convenience ne s'applique pas seulement à l'assortiment, mais à toute l'expérience d'achat des clientes et clients - et ce, 24 heures sur 24. Les solutions de self-checkout ont de l'avenir

Il y a près de trois ans, Valora était la première entreprise de Suisse à lancer, avec l'avec box sans caisse, un Convenience Store autonome. Valora exploite aujourd'hui une avec box sur trois sites en Suisse. Le 24/7 ServiceStore de la Deutsche Bahn, inauguré en juin 2021 à Ahrensburg près de Hambourg, fonctionne également selon le même principe. C'était la première fois que Valora mettait cette technologie à la disposition d'une entreprise tierce. La nouvelle solution hybride lancée dans la gare centrale de Düsseldorf a déjà fait ses preuves en Suisse, puisque Valora a ouvert quatre magasins 24/7 de la marque avec en 2021. Un autre suivra prochainement dans une station-service Tamoil à Schlieren (ZH). Le fournisseur de Foodvenience voit un grand potentiel dans de telles solutions hybrides, car il suffit d'équiper les magasins existants de la technologie appropriée et de les intégrer à l'application. Valora est convaincue que les solutions de self-checkout numériques qui permettent d'accéder à son offre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ont de l'avenir. Elles répondent non seulement au besoin d'autonomie des clientes et clients pour leurs achats, mais élargissent également la disponibilité temporelle de l'offre de Valora. Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, quelque 15'000 collaborateurs s'engagent pour le réseau Valora afin d'apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience - proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2'700 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.- sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l'une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d'une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalise un chiffre d'affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Pour toute question, merci de vous adresser à: Media Relations

Christina Wahlstrand

Tél. +41 61 467 24 53

media@valora.com

Fin du communiqué aux médias