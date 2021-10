Valora : propose désormais des services de colis UPS chez k kiosk et Press & Books

Valora continue d'étendre son offre de pick-up/drop-off et collabore pour cela avec le service international de colis UPS. Dans plusieurs centaines de points de vente k kiosk et Press & Books en Suisse, les colis peuvent désormais être envoyés et réceptionnés via UPS, non seulement pendant la journée, mais aussi le soir et le dimanche.

Avec UPS Access PointTM, une solution innovante pour le retrait et le dépôt de colis, Valora se positionne une fois de plus à l'interface entre le monde analogique et numérique. Elle se sert pour cela de son dense réseau de points de vente situés dans des lieux très fréquentés, avec des horaires d'ouverture étendus le soir et le dimanche. Depuis cette semaine, Valora propose cette prestation sur une sélection de sites et compte l'étendre progressivement à plusieurs centaines de points de vente k kiosk et Press & Books en Suisse.

Préparer numériquement l'envoi UPS à domicile

Les clientes et clients UPS et toutes les autres personnes qui souhaitent envoyer un colis au niveau national ou international avec UPS peuvent préparer et payer leur envoi en toute simplicité via le site Web ou l'application UPS. Le code reçu leur permet de déposer leur colis à un point de vente k kiosk ou Press & Books. Cette solution de traitement direct à la caisse a été développée avec l'entreprise smart.

Les sites UPS Access PointTM font également office de lieu de livraison secondaire. Si vous n'êtes pas chez vous le jour de la livraison, vous pouvez désormais retirer votre colis facilement dans les points de vente k kiosk ou Press & Books situés à proximité, qui font désormais partie du réseau international UPS Access PointTM.

Renforcer les points de vente de détail stationnaires en tant que centres de services

Avec le service de colis UPS, Valora élargit son offre de pick-up/drop-off dans les points de vente de détail. En Suisse, elle comprend notamment déjà le service de Swisscom easy point: après la souscription en ligne d'un abonnement, les clientes et clients de Swisscom ont ainsi la possibilité d'aller chercher leur matériel ou leur carte SIM chez k kiosk, Press & Books ou avec, ou d'y échanger les appareils défectueux en 15 minutes. Cette offre propose aussi le Relais Colis, où les colis des partenaires d'expédition affiliés peuvent être retournés et en partie réceptionnés, ainsi que les 13 agences de La Poste Suisse exploitées par Valora.

Ces dernières années, Valora n'a cessé de développer dans ses points de vente de détail une gamme de prestations telles que pick-up/drop-off, prêt de parapluies et de batteries externes Chimpy rechargées à l'énergie solaire, vente de billets FlixBus, possibilité de payer ses achats en ligne hors ligne ou retrait d'espèces via l'application Sonect (également via TWINT). Les points de vente de détail agissent donc de plus en plus comme des centres de services.