Valora réduit sa perte semestrielle, retour à la normale confirmé

Zurich (awp) - La crise est loin d'être terminée pour le détaillant bâlois Valora, dont les recettes ont stagné au premier semestre. L'exploitant de kiosques et d'échoppes de restauration à l'emporter a cependant retrouvé une rentabilité opérationnelle positive et réduit sa perte nette. Un retour à la rentabilité est confirmé d'ici 2022.

Le chiffre d'affaires est resté quasiment stable (-0,2%) à 814,1 millions de francs suisses, indique mercredi Valora. Apurées des effets de change, les recettes ont accusé un recul de 1,0%. Puisque l'activité du groupe est fortement affectée par les mesures gouvernementales destinées à lutter contre la propagation de la pandémie, 8% des points de vente sont restés fermés en moyenne durant les six premiers mois de l'année et 34% ont été astreints à des horaires d'ouverture réduits.

Les mois de janvier et février ont clairement pesé sur la performance, puisqu'au début 2020, les restrictions sanitaires n'étaient pas encore en vigueur, précise le communiqué.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit à 7,4 millions de francs suisses, contre une perte opérationnelle de 1,9 million un an plus tôt. La perte nette a ainsi été ramenée à 3,8 millions, contre 8,4 millions précédemment. A noter que le groupe a revu ses chiffres semestriels 2020 à la hausse.

Les chiffres dévoilés par Valora sont nettement supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par AWP, qui s'attendaient notamment en moyenne à un Ebit en zone négative et une perte nette presque doublée en comparaison annuelle.

Le seuil de rentabilité sera repassé d'ici six à neuf mois, selon Valora. Pour 2021, le groupe bâlois table sur un Ebit compris entre 25 et 35 millions de francs suisses. L'année prochaine, cet indicateur devrait atteindre 70 millions.

La société rhénane annonce par ailleurs la reprise en Suisse au 1er janvier 2022 pour une somme non dévoilée de 39 stations-service de Moveri, toutes exploitées à l'heure actuelle sous la marque Aperto. Ces échoppes devraient générer en 2022 un chiffre d'affaires de 60 millions de francs suisses.

fr/buc