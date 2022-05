Valora Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Valora refinance avec un emprunt garanti par titres de créance d'un montant de 100 millions d'euros et prolonge nettement son profil d'échéance de dettes



02.05.2022 / 07:00



Communiqué de presse Avec le nouvel emprunt garanti par titre de créance d'un montant de 100 millions d'euros d'une durée de cinq et sept ans, Valora refinance de manière anticipée une partie d'un emprunt garanti par titres de créance en euros qui arrive à échéance. Elle optimise ainsi sa structure de financement à long terme. Le 29 avril 2022, Valora a placé sur le marché bancaire un emprunt garanti par titres de créance d'un montant de 100 millions d'euros d'une durée de cinq et sept ans. Par cette transaction, le fournisseur leader de Foodvenience peut prolonger nettement son profil d'échéance des dettes et parvenir à refinancer de manière anticipée une partie de l'emprunt garanti par titres de créance de 170 millions d'euros, qui arrive à échéance en janvier 2023. La forte demande a dépassé les attentes de Valora, qui a donc augmenté de 25 millions d'euros le volume initialement prévu de 75 millions d'euros. Des investisseurs suisses, allemands mais aussi internationaux ont manifesté un vif intérêt. La transaction a été accompagnée par la Commerzbank Aktiengesellschaft, la DZ BANK AG et la Landesbank Baden-Württemberg. La clôture de la transaction aura lieu le 11 juillet 2022. Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, quelque 15'000 collaborateurs s'engagent pour le réseau Valora afin d'apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience - proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2'700 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.- sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l'une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d'une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalise un chiffre d'affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Pour toute question, merci de vous adresser à: Investor Relations

Annette Carrer-Martin

Tél. +41 61 467 21 23

ir@valora.com Media Relations

Christina Wahlstrand

Tél. +41 61 467 24 53

media@valora.com Disclaimer

Disclaimer

Le présent document contient des projections d'avenir mentionnant des faits qui ne sont pas historiques et ne peuvent par ailleurs pas être prouvés par référence à des événements passés. Ces projections d'avenir sont basées sur nos attentes et nos hypothèses du moment. Elles sont soumises à des incertitudes ainsi qu'à des risques connus ou inconnus. Ces incertitudes et ces risques ainsi que d'autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l'évolution de Valora, diffèrent sensiblement de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d'avenir. Les informations, opinions et projections d'avenir contenues dans le présent document ne sont valables qu'au moment de leur publication. Valora n.'est pas tenue de vérifier ou d'actualiser les projections d'avenir, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'évolutions futures ou pour d'autres motifs. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation d'achat de titres.

