EQS Group-Ad-hoc: Valora Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Valora renforce son activité Food Service en Allemagne avec l'acquisition de Back-Factory



14.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC Déterminé, le groupe Valora poursuit sa stratégie de croissance en reprenant Back-Factory, une entreprise gastronomique spécialisée dans les snacks qui, sise en Allemagne, y possède plus de 80 points de vente. Par cette démarche, Valora renforce considérablement sa position sur le marché allemand de la gastronomie et y élargit sa plate-forme de Food Service tout en continuant à se développer dans les centres-villes, réalisant ainsi des économies d'échelle. L'acquisition de Back-Factory est en parfait accord avec la stratégie de croissance du groupe Valora, qui prévoit que son activité principale de Foodvenience doit notamment être renforcée par des acquisitions dans les régions existantes afin de bénéficier d'avantages en matière de consolidation du marché. Cette nouvelle acquisition permet à Valora de se hisser dans le top 5 des entreprises ou systèmes de gastronomie les plus performants d'Allemagne en termes de chiffre d'affaires, par rapport au niveau d'avant la crise (jusqu'à présent top 10 selon le magazine foodservice 4/2020). Valora acquiert Back-Factory de Harry-Brot, le principal fabricant de produits de boulangerie en Allemagne. Le rachat devrait avoir lieu le 1er novembre 2021, sous réserve de l'approbation du Bundeskartellamt. Les deux entreprises ont convenu de ne pas dévoiler les modalités de cette acquisition, couverte par des ressources financières existantes. Harry-Brot, qui a fondé Back-Factory il y a environ 20 ans, a ouvert le premier magasin Back-Factory à Bielefeld en 2002. La boulangerie classique en libre-service a ensuite évolué, pour devenir un fournisseur de snacks comptant plus de 80 magasins répartis dans toute l'Allemagne. Ces magasins sont gérés en tant que franchises et services propres. Ils sont fortement représentés dans les centres-villes et disposent de contrats de location de longue durée. En 2019, Back-Factory a réalisé des ventes externes d'environ 80 millions d'euros, générant un EBITDA d'environ 5 millions d'euros. Avec Back-Factory, Valora étend sa plate-forme de Food Service en Allemagne, qui est composée aujourd'hui des marques BackWerk et Ditsch. «L'approche de Back-Factory est comparable au concept de libre-service et à la vaste gamme de snacks froids et chauds de notre format de boulangerie BackWerk», explique Thomas Eisele, CEO de Valora Food Service. «De plus, Back-Factory complète parfaitement notre portefeuille allemand de magasins des marques BackWerk et Ditsch, qui comporte actuellement quelque 500 points de vente. En effet, ces nouveaux sites nous permettent de renforcer notre présence dans les centres-villes.» Michael Mueller, CEO du groupe Valora, ajoute: «Nous sommes impatients d'accueillir sous peu Back-Factory chez Valora. Valora possède une solide expertise dans le secteur du Foodvenience et une capacité d'intégration éprouvée à l'issue de reprises. Grâce à Back-Factory, nous renforcerons notre position sur le marché et accélérerons notre croissance, ce qui nous permettra de tirer profit d'économies d'échelle intéressantes. Par ailleurs, cette expansion témoigne de notre conviction quant au secteur du Foodvenience: celui-ci restera attrayant à l'avenir.» Ce communiqué ad hoc est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, près de 15'000 collaborateurs s'engagent pour le réseau Valora afin d'apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience - proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2'700 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.- sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l'une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d'une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalise un chiffre d'affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2020. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Merci de consulter www.valora.com pour davantage d'information. Pour toute question, merci de vous adresser à: Investor Relations

Annette Carrer-Martin

Tél. +41 61 467 21 23

annette.carrer@valora.com Media Relations

Christina Wahlstrand

Tél. +41 61 467 24 53

media@valora.com

Fin du communiqué ad hoc