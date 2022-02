Valora s'envole après la publication des résultats annuels 23/02/2022 | 11:01 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Le titre Valora prenait nettement de l'avance mercredi à la Bourse suisse après la publication de résultats annuels peu ou prou conformes aux attentes des analystes. Ces derniers se montraient en partie positivement surpris de la distribution d'un dividende. A 10h44, le titre bondissait de 11,21% à 190,40 francs suisses dans un marché SPI en hausse de 1,24%. L'action reste cependant en retrait d'environ 30% par rapport à son niveau avant la pandémie. Durant la période sous revue, le bénéfice net du propriétaire des enseignes kkiosk, Avec et caffé Spettacolo s'est inscrit à 8,3 millions de francs suisses après une perte de 6,2 millions de francs suisses. Le conseil d'administration proposera un dividende de 3 francs suisses pour l'exercice écoulé après l'avoir suspendu en 2020. Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les ventes et le bénéfice opérationnel (Ebit) publiés correspondent aux attentes de l'établissement, écrit l'analyste Gian Marco Werro. Le spécialiste se dit cependant surpris du paiement d'un dividende, nonobstant le fait que Valora perçoit toujours des aides étatiques telles que le chômage partiel et bénéficie de réductions de loyer pour ses enseignes. A court terme, la banque prévoit que le titre puisse profiter de la reprise. A moyen terme cependant l'analyste se montre prudent vis-à-vis à la stratégie d'économies de Valora, en raison des acquisitions réalisées et des investissements de haut niveau en cours. Le redressement des affaires réalisé au deuxième semestre est également conforme aux prévisions de la banque Vontobel. L'analyste Pascal Furger estime que le télétravail et l'attrait de plus en plus important de la campagne pour nombre de gens continueront à peser sur Valora. lk/ck

