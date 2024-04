Changement au sein de la direction de Valora Food Service: Sebastian Kayser et Sebastian Gooding succèdent à Thomas Eisele

Muttenz - Des changements interviennent au sein de la direction de la division Food Service du groupe Valora. Thomas Eisele, CEO Food Service depuis de longues années, quittera l'entreprise de sa propre initiative fin juin 2024. Valora scindera alors la division Food Service, qui enregistre une forte croissance, en deux secteurs: l'activité clients directs (B2C) et l'activité grands comptes (B2B). Deux cadres internes expérimentés, Sebastian Kayser, nouveau CEO Food Service B2C, et Sebastian Gooding, nouveau CEO Food Service B2B, rejoindront la Leadership Team élargie de Valora le 1er juillet 2024.

Après avoir réussi la mise en place de l'activité Food Service et achevé le processus d'intégration dans le groupe FEMSA, Thomas Eisele, actuel CEO Food Service, quittera Valora de sa propre initiative fin juin 2024 pour relever de nouveaux défis professionnels. «Au cours des 16 dernières années, Thomas Eisele a contribué de manière déterminante à faire de Valora un prestataire européen de premier plan dans le domaine du Food Service. Nous regrettons vivement sa décision et le remercions chaleureusement pour son engagement indéfectible pendant toutes ces années. Nous lui adressons nos meilleurs vœux pour son avenir professionnel et personnel», déclare Michael Mueller, CEO du groupe Valora.

Ces dernières années, le secteur Food a été un puissant moteur de croissance pour Valora, tant dans l'activité clients directs, avec différents formats de vente, que dans l'activité grands comptes, avec la production de produits de boulangerie saumurés. Pour tenir compte de cette évolution, la division Food Service sera désormais répartie entre les secteurs B2C et B2B. Sebastian Kayser, actuel Managing Director chez Valora Food Service Allemagne, devient CEO Food Service B2C. Sebastian Gooding, actuel Managing Director pour Ditsch Production/B2B, devient CEO Food Service B2B. Tous deux siégeront au sein de la Leadership Team (direction) du groupe Valora à compter du 1er juillet 2024. «Je suis ravi que Sebastian Kayser et Sebastian Gooding, deux cadres internes expérimentés, rejoignent la Leadership Team. Ces nominations sont un gage de stabilité et de continuité», poursuit Michael Mueller.

Valora est active dans le secteur Food Service B2C dans la région DACH et aux Pays-Bas avec les formats de vente BackWerk (y compris Back-Factory), Ditsch, Brezelkönig et Caffè Spettacolo. Valora gère en outre le format Frittenwerk, acquis au printemps 2022, comme une organisation autonome. Dans le domaine B2B, Valora approvisionne ses clients avec la Brezelbäckerei Ditsch dans plus de 30 pays en produits de boulangerie saumurés spécialement produits en Allemagne et aux États-Unis.



Biographies succinctes

Sebastian Gooding, CEO Food Service B2B (au 1er juillet 2024)

Sebastian («Seb») Gooding (42 ans) a la double nationalité anglaise et allemande. Il occupe depuis 2019 le poste de Managing Director de Brezelbäckerei Ditsch dans le domaine Production/B2B du groupe Valora. Dans le cadre de cette fonction, il est responsable de l'activité de Ditsch en Europe mais aussi aux États-Unis. De 2015 à 2018, en tant que responsable de Business Units dans plusieurs pays européens, il a occupé différentes fonctions au sein du groupe suisse de produits de boulangerie convenience Aryzta, et a été CEO Central & Eastern Europe. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2003 en tant que Finance Graduate chez le fabricant international de produits alimentaires Kerry Group en Irlande.

Sebastian Kayser, CEO Food Service B2C (au 1er juillet 2024)

Sebastian Kayser (42 ans) est de nationalité allemande. En tant que Managing Director, il dirige depuis 2023 l'unité opérationnelle Valora Food Service Allemagne, qui gère plus de 600 magasins avec ses formats clés BackWerk et Ditsch en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Avant de rejoindre Valora, il travaillait pour YUM! Brands. Dans le cadre de ses fonctions, il a notamment contribué à l'expansion des restaurants KFC dans la région DACH et au Danemark, et a, à son dernier poste, dirigé les activités opérationnelles de KFC sur ces marchés en qualité de General Manager. De 2015 à 2020, il a occupé différents postes de direction au sein du groupe Rewe en Allemagne et en Autriche. Auparavant, il a dirigé pendant quatre ans des projets axés sur les stratégies de croissance et la transformation au sein du Boston Consulting Group.