Valora annonce un EBIT en forte progression durant le premier semestre 2023 grâce à son expansion dans le secteur Food

Communiqué de presse Au cours du premier semestre 2023, Valora a enregistré une excellente reprise de sa performance. Les principaux leviers de cette croissance sont un accroissement de la fréquentation de la clientèle B2C – en particulier dans la catégorie Food –, une hausse du nombre de magasins ainsi que l’augmentation de l’activité des produits de boulangerie saumurés B2B. Les revenus nets ont ainsi augmenté de +11% pour atteindre CHF 1’047 millions, tandis que l’EBIT a augmenté de CHF 15 millions pour atteindre CHF 23 millions. De plus, Valora est parvenue à mettre en œuvre de manière continue sa stratégie de foodvenience en étendant encore son réseau de magasins et en augmentant la part d’alimentaire dans le mix de catégories. Valora tire un bilan positif du premier semestre 2023. Le groupe a généré des revenus nets de CHF 1’047.0 millions, ce qui représente une hausse de +11.0% (et +12.7% en devise locale) par rapport à la période précédente et de +4.2% par rapport au niveau d’avant la pandémie en 2019. Les principaux moteurs de cette évolution favorable des ventes sont l’accroissement de la fréquentation de la clientèle B2C, l’augmentation du nombre de magasins, les hausses de prix liées à l’inflation et l’exploitation des capacités de production B2B. Portée par cette croissance, Valora a réalisé un EBIT de CHF 23.2 millions, soit une hausse de CHF 15.1 millions par rapport à la période précédente. Hors frais extraordinaires principalement associés à la transaction entre FEMSA et Valora, l’EBIT a plus que doublé pour atteindre CHF 25.3 millions, contre CHF 11.1 millions au premier semestre 2022. La marge EBIT a augmenté de 1.4 point de pourcentage pour passer à 2.2%. Les activités d’investissement plus importantes que lors de la période précédente – concernant Moveri et l’expansion B2B aux États-Unis – ont été largement financées par l’augmentation du cash-flow d’exploitation. Valora a également poursuivi l’implémentation de sa stratégie de foodvenience, mettant fortement l’accent sur l’expansion du réseau. Dans ce contexte, l’intégration des magasins de station-service Moveri et Oel-Pool progresse comme prévu, et Valora est sur le point de devenir le leader suisse du marché convenience grâce à son format avec d’ici la fin de l’année. Valora a en outre achevé le déploiement de BackWerk dans les gares néerlandaises avec HMSHost et profite désormais d’une forte représentation dans les principaux lieux fortement fréquentés du pays. Aux États-Unis, une ligne de production supplémentaire de produits de boulangerie saumurés a été installée et sera mise en service durant le troisième trimestre 2023. Le concept Frittenwerk, très populaire, continue de se développer avec succès sur le marché allemand. À l’échelle globale, le réseau du groupe a augmenté de +2.2% par rapport à la période précédente, pour atteindre un total de 2’784 points de vente. Ces prochains mois, Valora poursuivra son intégration dans sa nouvelle société mère, FEMSA, mettant à profit l’apprentissage mutuel pour créer des synergies et adoptant une approche gagnant-gagnant pour les deux entreprises. De plus, les quelques sites restants de l’appel d’offres des CFF seront convertis d’ici à la fin de l’année, de sorte que ce projet-clé sera bientôt entièrement achevé. Parallèlement, Valora continuera à étendre son empreinte sur l’ensemble de ses unités opérationnelles et à faire progresser ses initiatives en matière de développement durable. Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, près de 15'000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2'800 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, Frittenwerk et la très appréciée marque maison ok. – sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Le groupe Valora, dont le siège principal est établi à Muttenz, en Suisse, est la division Retail européenne de Fomento Économico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.valora.com. Pour toute question, merci de vous adresser à: Media Relations

