Valora est le premier détaillant à étiqueter les produits de ses marques maison avec les deux labels Nutri-Score et Eco-Score

Muttenz – Plus de transparence pour les clientes et clients avec, k kiosk et Press & Books: Valora est le premier distributeur de Suisse à introduire successivement à partir de juin le Nutri-Score et l’Eco-Score de Beelong sur ses marques maison ok.– et READY TO GO. Avec l’introduction de ces deux désignations, Valora souhaite offrir à sa clientèle des informations complémentaires claires, tant dans le domaine de la santé que dans celui de la durabilité, afin de les aider à prendre des décisions d’achat éclairées. Valora propose ses marques maison dans toute la Suisse dans plus de 1100 points de vente avec, k kiosk et Press & Books.

« L’introduction simultanée du Nutri-Score et de l’Eco-Score nous permet d’améliorer encore la transparence pour nos clientes et clients. Sur nos propres marques ok.– et READY TO GO en particulier, nous attachons une grande importance à ce que notre clientèle puisse encore mieux comparer les produits et prendre des décisions d’achat plus éclairées et plus rapides. Grâce à l’association, pour la première fois en Suisse, de ces deux scores de développement durable sur nos propres marques, elle pourra à l’avenir le faire non seulement en termes d’alimentation plus équilibrée, mais aussi de gestion plus respectueuse de l’environnement », déclare Roger Vogt, CEO Retail chez Valora.

Si le Nutri-Score est un étiquetage nutritionnel des produits utilisé dans différents pays européens, l’objectif du label ECO-SCORE®, moins répandu jusqu’à présent, est quant à lui de communiquer de manière transparente sur l’impact environnemental des denrées alimentaires. « Des études* nous ont appris que plus de 60% de la clientèle souhaite voir figurer un label climatique sur l’emballage des denrées alimentaires », dit Maja Rüegg, Co-Head Sustainability Management chez Valora. « De plus, les deux indicateurs aident non seulement les consommatrices et consommateurs à choisir leurs produits, mais ils nous incitent aussi à miser sur des alternatives toujours plus durables et plus saines pour nos marques propres. »

Oriah Naef de Beelong ajoute : « Notre Eco-Score se base sur des évaluations précises du cycle de vie qui intègrent différents critères tels que les émissions de CO 2 , l’utilisation des terres, la consommation d’eau et de nombreux autres facteurs. Nous utilisons en outre un système de bonus-malus pour pouvoir prendre en compte des facteurs tels que la biodiversité ou le bien-être des animaux. »

* PwC Deutschland: www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2022/sechs-von-zehn-verbrauchern-achten-beim-einkaufen-auf-kriterien-der-nachhaltigkeit.html

Note à la rédaction: Le marquage Nutri-Score et Eco-Score sera introduit progressivement sur les emballages des produits des marques propres Valora. De plus amples informations sur les deux labels sont disponibles sur les sites Internet d’avec et de k kiosk sous avec.ch/de/engagement ou kkiosk.ch/de/engagement.