Valora Holding AG est une société de commerce de détail basée en Suisse. Elle est active dans deux segments : Le commerce de détail et la restauration. Dans le segment du commerce de détail, la société exploite des formats de vente à petite échelle, tels que le kiosque k, avec, P&B et cigo, en vendant du tabac, de la presse et des produits alimentaires/de commodité pour l'usage quotidien. Dans son segment Food Service, la société exploite les formats Ditsch, Brezelkoenig, BackWerk et Caffe Spettacolo et est également un producteur de bretzels pour son propre réseau d'entreprise à consommateur (B2C) et pour des clients d'entreprise à entreprise (B2B), bénéficiant d'une chaîne de valeur intégrée. L'entreprise exploite un réseau de plus de 2 700 points de vente de produits de consommation courante et de restauration dans des lieux très fréquentés en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

