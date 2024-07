Valora Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Valora ouvre son premier magasin avec intégrant un Brezelkönig



02.07.2024 / 09:00 CET/CEST



Communiqué de presse Muttenz – Valora consolide encore sa position de fournisseur suisse leader sur le marché du «Foodvenience». Au sein du magasin avec récemment rénové de la station-service de Deitingen, Valora accueille pour la première fois un Brezelkönig «clip-in». Dans son propre espace intégré au magasin avec, Brezelkönig prépare des bretzels, des sandwiches et des hot-dogs frais sur place, du lundi au dimanche. Le nouveau Brezelkönig du magain avec de Deitingen est également le premier à être situé dans une station-service d’autoroute. En regroupant l’offre d’articles Food frais et Convenience («Foodvenience»), Valora répond à la hausse continue de la demande des consommatrices et consommateurs en aliments fraîchement préparés à emporter et pour des achats rapides. Après l’introduction réussie du concept «The Kitchen» by avec en mai de cette année – à savoir l’intégration d’une cuisine ouverte préparant des plats chauds à emporter dans le magasin avec près de l’université de Zurich – Valora étend son offre d’articles Food frais en magasin avec le premier Brezelkönig «clip-in». «Avec l’introduction inédite d’un Brezelkönig 'clip-in' dans notre nouvel avec à Deitingen, nous élargissons notre capacité à proposer, selon le site, des plats fraîchement cuisinés et adaptés aux groupes cibles au sein de nos espaces de vente au détail», explique Roger Vogt, CEO Retail chez Valora. «Nous voyons également un fort potentiel de croissance dans les années à venir pour les offres Food 'out of home'.» Monika Zander, Managing Director chez Food Service Suisse, ajoute: «L’intégration de Brezelkönig au sein des magasins avec, nouveaux comme existants, nous permet de continuer à développer notre marque et à nous rapprocher encore davantage de notre clientèle pour lui proposer nos bretzels et sandwiches frais, dans toute la Suisse.» Le Brezelkönig «clip-in» au sein du magasin avec de la station-service de Deitingen est la première exploitation pilote de ce genre. Si ce lancement s’avère positif, cette offre sera étendue à d’autres magasins avec situés dans des lieux très fréquentés. Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. À propos de Valora

Chaque jour, près de 15'000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2800 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, Frittenwerk et la très appréciée marque maison ok. – sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Le groupe Valora, dont le siège principal est établi à Muttenz, en Suisse, est la division Retail européenne de Fomento Économico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.valora.com. Pour toute question, merci de vous adresser à: Media Relations

