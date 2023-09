(Alliance News) - Valsoia Spa a annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé le rapport semestriel au 30 juin, faisant état d'un bénéfice de 3,67 millions d'euros, en ligne avec les 3,75 millions d'euros déclarés pour la même période en 2022.

Le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 55,8 millions d'euros, contre 49,5 millions d'euros au premier semestre 2022. La croissance, a souligné la société, est principalement due aux ventes en Italie - qui ont augmenté de 14% - tandis que les ventes à l'étranger ont enregistré une croissance plus faible de 0,9%.

L'Ebitda a été de 6,1 millions d'euros, en baisse par rapport aux 6,6 millions d'euros de la même période de 2022. En conséquence, le ratio de la marge opérationnelle pour le premier semestre de l'année a été de 10,9 %, contre 13,3 % pour la même période de l'année précédente. Ce ratio, souligne la société, "a été affecté au premier semestre par la croissance des coûts avant les nouvelles listes de prix et les revenus qui en découlent".

L'EBIT s'élève à 4,6 millions d'euros, contre 5,2 millions d'euros au premier semestre 2022.

La position financière nette s'est élevée à 18,7 millions d'euros, contre 27,1 millions d'euros au 31 décembre et 22,1 millions d'euros au 30 juin 2022.

Le président Lorenzo Sassoli de Bianchi a déclaré : "Au cours de ce premier semestre, nous avons continué à opérer dans un environnement très difficile en ce qui concerne les coûts des matières premières et des services. Certaines zones d'amélioration pour l'énergie et le gaz montrent des valeurs d'achat moyennes en baisse mais toujours supérieures à 2022, avec seulement des effets marginaux sur la maîtrise des coûts supplémentaires pour le moment".

"Nous avons activé avec succès la gestion de la distribution des glaces Häagen-Dazs et poursuivi l'excellent travail réalisé dans la distribution de la crème Vallèbre.

"Au second semestre également, a conclu M. Sassoli de Bianchi, la maîtrise des coûts d'achat et des marges de l'entreprise restera la priorité, de même que la défense des volumes de vente et, dans la mesure du possible, l'augmentation des parts de marché.

Valsoia est en baisse de 0,2% à 8,98 euros par action.

