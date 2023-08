(Alliance News) - Valsoia Spa a annoncé mardi qu'elle avait créé un nouveau segment de marché en lançant Super Ovoveg, le premier œuf végétal liquide d'Italie, disponible dans les principaux supermarchés italiens.

Ovoveg, 100% végétal avec une formule unique et innovante, est conçu pour tous les individus qui sont attentifs à un style d'alimentation équilibré et en particulier pour les flexitariens, un groupe cible de personnes principalement âgées de moins de 35 ans, qui vivent souvent seules à la maison et recherchent des aliments rapides et sains à cuisiner. Selon les dernières données Istat et Doxa, en Italie, entre 2017 et 2022, le nombre de célibataires a augmenté de 400 000, pour atteindre un total d'environ 9,1 millions.

La nouvelle offre est le fruit de plusieurs mois de recherche et développement et d'études de marché menées par l'entreprise pour répondre au besoin d'une alternative à l'œuf qui soit à la fois savoureuse, nutritive et respectueuse de l'environnement.

"Après avoir été la première entreprise à proposer des produits végétaux, Valsoia, synonyme d'innovation et d'attention à la santé depuis plus de 30 ans, démontre une fois de plus sa capacité à comprendre les besoins des consommateurs et à anticiper les tendances du marché", a déclaré l'entreprise.

Andrea Panzani, PDG et directeur général de Valsoia, a déclaré : "Le succès de Valsoia confirme la validité des choix stratégiques effectués dans le domaine de l'innovation, qui sont le résultat d'un processus de recherche et de développement approfondi, ainsi que d'une analyse continue du marché. Nous sommes convaincus que ce produit répondra lui aussi aux besoins et aux goûts de nos consommateurs, de plus en plus attentifs au bien-être et aux produits sains".

L'action Valsoia est en hausse de 0,9 %, à 9,02 euros par action.

