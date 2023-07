Valsoia SpA est une entreprise italienne active dans l'industrie alimentaire. La société est engagée dans la production, la distribution et la commercialisation de produits alimentaires, liés à une nutrition saine. Son activité principale est la production de produits alimentaires à base de soja, notamment des boissons végétales, des crèmes glacées, des yaourts, des desserts végétaux, des plats cuisinés végétaux et d'autres produits végétariens. La société distribue en Italie les produits de Weetabix et commercialise ses propres produits sous quatre marques : Valsoia Bonta e Salute, Rys Riso e Benessere, Vitasoya et Naturattiva. La société vend ses produits dans toute l'Europe, notamment en Autriche, en Allemagne, en Grèce, en Slovénie, en Espagne, en Suisse et en Finlande, entre autres. Au 31 décembre 2011, la Société opérait par le biais de trois filiales : J&T Italia Srl (Italie), Valsoia Pronova doo (Slovénie) et Valsoia Iberica SL (Espagne).

Secteur Transformation des aliments