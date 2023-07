(Alliance News) - Valtecne Spa a annoncé lundi la nomination de Michela Ferrari au poste de directeur financier de la société, à compter d'aujourd'hui.

Michela Ferrari remplace Fabiano Gusmeroli - jusqu'à présent également RH - qui se concentrera sur cette dernière fonction, " compte tenu de la croissance de la taille de l'entreprise ", comme l'explique l'entreprise.

Dans son rôle, pour lequel il reportera directement au directeur général de Valtecne, Adolfo Ottonello, Ferrari sera responsable du renforcement de la stratégie financière de Valtecne, de la coordination de la gestion des processus de planification et de développement de l'entreprise pour les aspects économico-financiers, ainsi que d'une contribution technique de qualité aux projets de fusion et d'acquisition.

Paolo Mainetti, PDG de Valtecne, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Michela Ferrari en tant que nouveau directeur financier de Valtecne. Dans une période de développement rapide de notre entreprise, nous avons estimé qu'il était important de faire appel à une personne comme Michela Ferrari, qui apporte avec elle une combinaison unique de compétences et une forte détermination. La nomination de Mme Ferrari s'inscrit dans le cadre de notre stratégie de renforcement de notre structure organisationnelle et de nos fonctions de direction. Son expérience et ses connaissances nous permettront d'élargir nos compétences en accord avec la stratégie de développement et de croissance de notre groupe, en particulier après notre récente introduction à la Bourse italienne".

"Cette nomination intervient quelques jours seulement après celle de CFO SIM en tant que Growth Advisor et Corporate Broker d'Euronext, ce qui, nous en sommes convaincus, donnera un nouvel élan à la promotion de la société auprès d'importants investisseurs nationaux et internationaux. Ainsi, l'engagement de Valtecne à soutenir et promouvoir le titre se poursuit, conscient de sa valeur et de ses perspectives de croissance".

L'action Valtecne a clôturé la journée de lundi inchangée à 4,90 euros par action.

