Valtecne SpA est un fabricant italien de produits mécaniques pour l'industrie de l'énergie, la transmission de puissance, l'industrie automobile et l'ingénierie mécanique, ainsi qu'un concepteur et un distributeur de pièces forgées et usinées de précision. Dans le secteur de l'usinage de précision, la société se concentre sur les instruments pour la chirurgie orthopédique et vétérinaire, y compris les guides de coupe, les pinces à épingles, les calibreurs fémoraux et les guides de résection tibiale, entre autres. Elle fournit également des dispositifs implantables, tels que des tiges fémorales, des têtes fémorales, des colliers de tige et des implants tibiaux, entre autres. Elle opère à l'échelle mondiale.

Secteur Machines et équipements industriels