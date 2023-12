Value and Indexed Property Income Trust PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société investit dans des biens immobiliers commerciaux britanniques détenus directement afin de dégager un revenu indexé à long terme et décroché. L'objectif de la société est de réaliser une croissance réelle à long terme des dividendes et de la valeur du capital sans risque excessif. La société investit principalement dans des biens immobiliers commerciaux britanniques détenus directement afin de générer des revenus indexés à long terme et sûrs, et en partie dans des titres britanniques adossés à des biens immobiliers. Il n'investit pas dans des biens ou des titres étrangers, ni dans des sociétés non cotées. Les biens immobiliers commerciaux détenus directement au Royaume-Uni représentent au moins 80 % du portefeuille total, mais ils peuvent descendre en dessous de ce niveau si les niveaux relatifs du marché et la valeur des investissements, ou une augmentation souhaitée des liquidités ou des titres proches des liquidités, le justifient. Son portefeuille d'investissements comprend des propriétés au Royaume-Uni, des actions au Royaume-Uni et des liquidités. Son gestionnaire est OLIM Property Limited.