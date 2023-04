Value & Indexed Property acquiert un investissement en pleine propriété à Coventry

(Alliance News) - Value & Indexed Property Income Trust PLC a déclaré vendredi avoir acquis un investissement en pleine propriété dans le domaine des loisirs à Coventry Crosspoint Business Park.

Value & Indexed Property est une société d'investissement basée à Glasgow, en Ecosse. Elle investit principalement dans l'immobilier commercial britannique détenu en direct.

La société a déclaré que l'acquisition valait 7,8 millions de livres sterling avec un rendement net de 7,4 %. Les revenus locatifs de ce bien s'élèvent à environ 600 000 GBP, selon la société.

Value & Indexed Property a déclaré que cette acquisition achevait sa transition vers une société d'investissement immobilier entièrement investie, dont le dividende est entièrement couvert par les revenus locatifs contractés.

La société a également fait état de l'achèvement de trois acquisitions de biens immobiliers à long terme au cours de l'exercice clos le 31 mars, pour un montant de 25,5 millions de livres sterling. Cela comprend l'investissement dans le parc de loisirs de Coventry.

Value & Indexed Property a déclaré que 100 % des loyers avaient été perçus à la fin de l'année, 60 % des revenus locatifs provenant de ses six principaux locataires, dont Marks & Spencers PLC, Premier Inn et J Sainsbury PLC.

La société a également déclaré que l'évaluation indépendante de Savill de son portefeuille en fin d'année s'élevait à 150,5 millions de livres sterling avec un rendement net de 5,8 %, contre 157,6 millions de livres sterling en septembre 2022.

Les actions étaient en baisse de 2,0 % à 203,80 pence à Londres vendredi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

