Value Exchange International, Inc, anciennement Sino Payments, Inc, est une société de traitement de cartes de crédit et de services d'acquisition de commerçants. La société fournit des services de compensation de cartes de crédit aux commerçants et aux institutions financières en République populaire de Chine (RPC). Elle fournit des services de traitement du protocole Internet (IP) en Asie aux commerçants acceptant les cartes bancaires. La société commercialise ses services auprès de commerçants locaux disposant de points de vente régionaux dans toute la région Asie-Pacifique. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des services et des solutions informatiques, qui consistent en une sélection de services et de solutions en matière de programmation et d'intégration de logiciels, de systèmes informatiques, d'ingénierie Internet et de systèmes informatiques, de conseil, d'administration et de maintenance, y compris le commerce électronique et le traitement des paiements.