Value Partners Group Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans l'activité de gestion d'actifs. La Société est engagée dans la fourniture de services de gestion d'investissement aux fonds d'investissement et aux comptes gérés. Les stratégies d'investissement de la Société couvrent les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les investissements alternatifs, l'immobilier et les solutions d'investissement quantitatif. La société est également engagée dans l'activité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). La société exerce ses activités sur le marché national et sur les marchés étrangers tels que Kuala Lumpur, Singapour et Londres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds