VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fourniture de services de fabrication de produits électroniques (EMS). Avec ses filiales, la société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment de l'électronique industrielle et commerciale (ICE) fournit des produits électroniques industriels et commerciaux. Le segment de l'électronique grand public (CE) fournit des produits électroniques grand public. L'entreprise fabrique des produits couvrant les produits d'éclairage intelligents, les imprimantes, les dispositifs de détection de la température, les produits de communication, les produits automobiles et les équipements médicaux.

Secteur Equipements et pièces électroniques