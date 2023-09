Valvoline Inc. se concentre sur la fourniture de services d'entretien préventif des véhicules et de services connexes dans ses magasins à travers les États-Unis et le Canada. La société propose des services, notamment des vidanges d'huile, des filtres à air d'habitacle, des remplacements de batterie et des rotations de pneus. La société propose ses services par l'intermédiaire de magasins de détail utilisant des huiles moteur et des produits de marque Valvoline pour les voitures particulières, qui sont conçus pour répondre à l'évolution des besoins d'entretien et améliorer les performances et la durée de vie des véhicules et des moteurs. Elle propose également des services d'entretien de véhicules par l'intermédiaire de franchises indépendantes et de magasins Express Care qui entretiennent les véhicules avec des produits Valvoline. Ses produits et services sont proposés par l'intermédiaire d'environ 1 715 centres de service exploités par la société et franchisés sous les marques Valvoline Instant Oil Change et Great Canadian Oil Change stores et soutient plus de 250 emplacements par l'intermédiaire de sa plateforme Express Care à travers les États-Unis et le Canada.

Secteur Services à la personne