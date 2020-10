Van de Velde : Acquisition d'actions propres

20.10.2020 - 18h00

Information réglementée

Acquisition d'actions propres

Dans le cadre du programme d'acquisition d'actions propres comme indiqué dans le communiqué de presse du 31 août 2020, le conseil d'administration de Van de Velde NV a procédé à l'achat d'actions sur le marché d'Euronext Brussels. Les actions propres mentionnées ci-dessous ont été acquises :

09/10/2020: 802 actions. Prix moyen = 22,66 €/action. Prix maximal = 22,70 €/action. Prix minimal

22,60 €/action.

12/10/2020: 603 actions. Prix moyen = 22,67 €/action. Prix maximal = 22,70 €/action. Prix minimal

22,60 €/action.

13/10/2020: 566 actions. Prix moyen = 22,67 €/action. Prix maximal = 22,70 €/action. Prix minimal

22,60 €/action.

14/10/2020: 410 actions. Prix moyen = 22,60 €/action. Prix maximal = 22,60 €/action. Prix minimal

22,55 €/action.

15/10/2020: 670 actions. Prix moyen = 22,23 €/action. Prix maximal = 22,50 €/action. Prix minimal

21,95 €/action.

16/10/2020: 696 actions. Prix moyen = 21,75 €/action. Prix maximal = 21,75 €/action. Prix minimal

21,75 €/action.

19/10/2020: 650 actions. Prix moyen = 21,07 €/action. Prix maximal = 21,10 €/action. Prix minimal

21,05 €/action.



Le Conseil d'administration a réalisé cette acquisition dans le cadre de son mandat d'acquisition d'actions propres accordé par l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2019.

Au 19 octobre 2020, 51.416 actions propres sont détenues par Van de Velde NV, y compris les 11.000 actions qui ont été achetées dans le cadre d'un plan d'option. Cela représente 0,39 % du nombre total d'actions de Van de Velde NV.

