Van de Velde : Résultats premier semestre 2021

L'EBITDA est égal au bénéfice d'exploitation plus amortissements et dépreciation sur immobilisations corporelles et incorporelles.

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA sur une base comparable sont le chiffre d'affaires et l'EBITDA corrigés pour tenir compte de l'effet des livraisons anticipées afin de les comparer avec les mêmes saisons. Pour 2021, cet ajustement était de

Le chiffre d'affaires du premier semestre comprend la collection balnéaire, ce qui entraîne un chiffre d'affaires plus élevé par rapport au second semestre.

Sur une base comparable (y compris les livraisons saisonnières comparables), l'EBITDA consolidé du premier semestre 2021 augmente de 30,6% et passe de m€ 22,3 au premier semestre 2020 à m€ 29,1. L'EBITDA sur une base non comparable augmente de 82,6%, passant de m€ 16,3 au premier semestre 2020 à m€ 29,8.

Les partenaires détaillants situés en dehors de centres commerciaux et rues principales et qui ont focalisé sur le numérique, ont connu une croissance plus rapide.

Le chiffre d'affaires comparable dans le segment wholesale augmente de 15,8% pour atteindre m€ 83,7 et le chiffre d'affaires dans le segment retail (réseau de nos propres magasins et sites de vente en ligne) a augmenté de 21,3% pour atteindre m€ 12,9. En Europe, le chiffre d'affaires dans le segment retail a augmenté de 16,4% et aux Etats-Unis de 64,0%. Les meilleurs résultats aux Etats-Unis reflètent le fait qu'il n'y avait aucun confinement en 2021, alors qu'il y a eu de longs confinements en 2020.

Le fonds de roulement (actifs courants hors trésorerie et équivalents de trésorerie moins les passifs courants, non compris les dettes financières) diminue et s'élève à m€ 36,3 au premier semestre 2021, contre m€ 44,1 au premier semestre 2020. Ceci est le résultat d'une augmentation des passifs courants à court terme due à l'augmentation des activités et d'une diminution des créances d'impôts et de TVA.

Les dépenses d'investissement (hors droits d'utilisation) s'élèvent au premier semestre 2021 à m€ 2,3, contre m€ 1,2 en 2020. Ces investissements concernent principalement le développement des systèmes et plateformes digitales. Des investissements plus modestes ont été fait pour la modernisation les bâtiments.

Les rachats sont effectués conformément aux lois et règlementations applicables et dans le cadre du mandat accordé par l'Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2019. Le programme est effectué par un intermédiaire indépendant ayant un mandat discrétionnaire, ce qui signifie que les rachats sont effectués en période ouverte et en période fermée. Van de Velde fournit régulièrement des informations sur les opérations d'achats effectués.

Une croissance a été réalisée au premier semestre, malgré le début d'année difficile en raison des nombreuses restrictions dans les magasins dans les différents pays. Nous visons une croissance aussi dans le deuxième semestre en poursuivant la mise en œuvre de notre vision stratégique : "Une croissance durable grâce à l'activation des marques et au service vis-à-vis les partenaires détaillants, en implémentant une segmentation et une accélération numérique".

19. Les conséquences de cette pandémie ont également eu un impact aussi sur le premier semestre 2021. Au début de l'année 2021, plusieurs de nos partenaires détaillants ont été confrontés de nouveau à des restrictions et même à plusieurs semaines de fermeture. Tout comme l'année dernière, on a soutenu nos partenaires de façon optimale en prenant différentes mesures. Ceci a augmenté encore la satisfaction des clients.

Avec ses marques fortes et complémentaires, PrimaDonna, Marie Jo et Andres Sarda,Van de Velde crée de la lingerie tendance de qualité supérieure. Notre mission est 'Shaping the bodies and minds of women'. Nous entendons soutenir les femmes dans leur vie quotidienne en leur proposant une lingerie magnifique au bien-aller exceptionnel, à même de booster leur image d'elles-mêmes et donc leur confiance en elles. Le service impeccable en cabine d'essayage est pour nous la pierre d'angle de cette approche que nous avons formalisées par le biais de notre Concept de Lingerie Styling.

Nous collaborons étroitement avec 3.600 boutiques de lingerie indépendantes dans le monde entier. Nous disposons également de notre propre canal de vente au détail sous les marques Rigby & Peller et Lincherie. Notre centre de gravité géographique est l'Europe et l'Amérique du Nord. Van de Velde emploie près de 1.500 collaborateurs et est coté à la bourse Euronext de Bruxelles.

