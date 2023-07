(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Van Elle Holdings PLC - entreprise de travaux publics - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 avril a augmenté de 19 %, passant de 124,9 millions de livres sterling à 148,7 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 50 %, passant de 3,6 millions de livres sterling à 5,4 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende final de 0,8 pence par action. Ce qui porte le dividende annuel à 1,2 pence, contre 1,0 pence précédemment. "Le conseil d'administration prévoit que l'incertitude actuelle du marché se poursuivra au cours de l'année à venir, en particulier dans le secteur de la construction de logements. Malgré ces défis du marché, les niveaux d'activité au premier trimestre de l'exercice 2024 se sont maintenus et sont globalement cohérents avec les volumes de transactions tout au long de l'exercice 2023", ajoute Van Elle. "Le conseil d'administration reste confiant dans la réalisation de ses objectifs financiers à moyen terme, à savoir une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5 à 10 %, une marge bénéficiaire d'exploitation de 6 à 7 % et un rendement du capital investi de 15 à 20 %."

Costain Group PLC - Société de construction et d'ingénierie basée à Maidenhead, Berkshire - Conclusion des négociations avec ses fournisseurs de facilités bancaires et de cautionnement pour refinancer un nouvel accord de trois ans de facilités bancaires et de cautionnement. Les nouvelles facilités jusqu'en septembre 2026 comprennent une facilité de crédit renouvelable liée au développement durable de 85 millions de livres sterling, et des facilités de cautionnement et de garantie bancaire d'un montant total de 270 millions de livres sterling. Selon Costain, la réduction des facilités reflète "la génération positive de cash et la position de trésorerie du groupe". Costain ajoute : "Le lien avec le développement durable comprend trois indicateurs de performance clés relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aux dépenses avec les petites entreprises locales et les organisations caritatives, et à l'augmentation de la diversité des genres.

Mineral & Financial Investments Ltd - société d'investissement axée sur le secteur des ressources naturelles - Notes Redcorp Empreedimentos Mineiros Lda, détenue à 50 %, annonce une étude de faisabilité initiale pour le gisement de Lagoa Salgada au Portugal. Lagoa est un gisement de zinc, de plomb, d'argent, de cuivre, d'or et d'étain. L'étude met en évidence une valeur actuelle nette après impôt de 147,1 millions USD, ainsi qu'une durée de vie de la mine de 14,5 ans. Les coûts d'investissement initiaux, y compris les imprévus, devraient s'élever à 164,4 millions d'USD. L'achèvement de l'étude remplit les conditions permettant à Ascendant Resources Ltd d'acquérir une participation de 80 % dans le projet. "

Fenikso Ltd - investissement dans des actifs pétroliers et gaziers au Nigeria, anciennement connu sous le nom de Lekoil Ltd - Reçoit des fonds du prêt Lekoil & Gas Investments contracté fin 2022, dans le cadre du plan de restructuration. Reçoit 742 455 ISD en remboursement du prêt de 51,9 millions USD. Le solde restant est de 48,6 millions USD. "Le produit servira à apurer le solde des créanciers de la société, à couvrir les frais généraux et administratifs et à payer la première tranche du prêt de Savanah Energy Investments Ltd", indique la société.

T42 IOT Tracking Solutions PLC - fournisseur de solutions de suivi, de sécurité et de surveillance en temps réel - Levée de fonds de 1,3 million USD par le biais d'un prêt convertible auprès d'un "client stratégique". Ce prêt servira à "soutenir les commandes existantes et la nouvelle stratégie de commande de l'entreprise basée sur la location, ainsi qu'à rembourser certains prêts existants". Le prêt est assorti d'un intérêt annuel de 10 % et est payable trimestriellement.

Aptamer Group PLC - développeur de classeurs d'affinités personnalisés - Entame un processus de vente formel, en plus de la poursuite de la recherche de "financements supplémentaires". Tout acheteur éventuel ne sera pas tenu d'être identifié publiquement en raison d'une exemption accordée par le comité britannique des offres publiques d'achat (Takeover Panel).

Itsarm PLC - anciennement In The Style Group PLC, une coquille vide depuis mars après la vente de sa seule filiale opérationnelle In The Style Fashion Ltd - La demande de mise en liquidation a été officiellement rejetée par les tribunaux des affaires et de la propriété d'Angleterre et du Pays de Galles. Les actions ont été rétablies, mais l'entreprise doit procéder à une acquisition avant le 28 septembre, sous peine d'une nouvelle suspension, conformément aux règles de l'AIM relatives aux "cash shells" (coquilles vides). L'entreprise est une coquille vide depuis le 27 mars. Comme indiqué lundi, David Craven et Jean-Paul Rohan sont nommés au conseil d'administration en tant que président non exécutif et directeur non exécutif, en remplacement de James Sharp et Richard Monaghan.

Trafalgar Property Group PLC - promoteur immobilier résidentiel axé sur le sud-est de l'Angleterre - Les travaux de construction à Speldhurst, qui ont commencé en juillet, "progressent bien". À Burnside, une dernière unité a été vendue pour 325 000 GBP. "La vente s'est achevée en février 2023 et le produit net de la vente a été utilisé pour rembourser l'hypothèque et le prêt liés à la propriété", ajoute la société. À Leatherhead, Trafalgar Retirement+ cherche à renégocier le prix de l'option pour "refléter les conditions actuelles du marché", mais aucune renégociation n'a été possible jusqu'à présent. Enfin, à Orchard House, l'agence ajoute : "Selmat est ravi d'annoncer la signature d'un contrat d'option : "Selmat a le plaisir d'annoncer qu'une offre de 950 000 GBP a été acceptée ce mois-ci et qu'elle fait l'objet d'une vérification juridique préalable.

Unbound Group PLC - coquille de trésorerie - Les résultats de l'exercice clos le 5 février ne seront probablement pas publiés avant la date limite du 5 août. "La société continue de travailler avec RSM UK Group LLP en tant qu'auditeur en vue de publier le rapport annuel dès que cela sera raisonnablement possible", indique la société. Les actions, qui sont actuellement suspendues, le seront en tout état de cause à partir du 7 août si le rapport n'est pas publié dans les délais. Unbound, qui a déclaré plus tôt en juillet que les administrateurs de son ancienne filiale Beaconsfield Footwear Ltd avaient achevé la vente de l'entreprise, note qu'elle est désormais une coquille vide en vertu des règles de l'AIM. Elle dispose de six mois pour réaliser une acquisition ou lever 6 millions de livres sterling afin de devenir une société d'investissement, sous peine de voir sa cotation sur l'AIM suspendue. Si aucune transaction n'est conclue dans les six mois suivants, les actions seront annulées.

