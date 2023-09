Van Elle Holdings plc est un entrepreneur géotechnique basé au Royaume-Uni. La société propose une gamme de techniques et de services d'ingénierie des sols, notamment des études de sol, des pieux généraux et spécialisés, de l'ingénierie géotechnique ferroviaire, des fondations modulaires, ainsi que des services d'amélioration et de stabilisation des sols. La société opère dans trois secteurs : Pieux généraux, Pieux spécialisés et rail, et Services d'ingénierie des sols. Le segment "General Piling" propose une gamme de solutions de pieux et d'ingénierie des sols de plus grande envergure pour les projets de construction en site ouvert. Le segment des pieux spécialisés et du rail fournit une gamme de solutions géotechniques dans des environnements opérationnels contraignants, y compris des applications ferroviaires. Son segment Ground Engineering Services offre une gamme de services d'étude du sol et de services géotechniques, ainsi que des solutions de fondations modulaires telles que Smartfoot. La société se concentre sur trois marchés finaux : le résidentiel et le logement, les infrastructures et la construction régionale.

Secteur Construction et ingénierie