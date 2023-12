Vanadian Energy Corp. est une société canadienne spécialisée dans les minéraux énergétiques qui se concentre sur l'exploration minérale et les marchés de capitaux. La société se concentre sur l'exploration de gisements de vanadium au Manitoba. La société a le droit d'acquérir jusqu'à 100 % d'intérêt dans la propriété de vanadium de Huzyk Creek (la propriété) dans le centre-nord du Manitoba. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minérales énergétiques de haute qualité au Canada et dans le monde entier.

Secteur Uranium