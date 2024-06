VanadiumCorp Resource Inc. est une société minière et technologique intégrée basée au Canada. La société et ses filiales sont engagées dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières au Canada, avec un accent particulier sur l'exploration des propriétés Lac Dore et Iron-T au Québec qui sont prometteuses pour le vanadium, le titane et le fer. La société est également engagée dans la recherche de nouveaux procédés hydrométallurgiques pour la récupération de vanadium, de fer et de titane à partir de diverses matières premières (principalement la titanomagnétite) et de flux de déchets industriels. La propriété Iron-T est située dans la région administrative du Nord-du-Québec, dans la province de Québec, à environ 15 kilomètres (km) à l'est de Matagami et à 780 km au nord-ouest de Montréal. La propriété Lac Dore est située à environ 27 km à l'est-sud-est de la ville de Chibougamau, dans le territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee, dans la région administrative du Nord-du-Québec, dans la province de Québec, au Canada.

