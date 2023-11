Vanda Pharmaceuticals Inc. (Vanda) est une société biopharmaceutique mondiale axée sur le développement et la commercialisation de thérapies visant à répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits et à améliorer la vie des patients. Le portefeuille commercial de Vanda comprend deux produits, HETLIOZ pour le traitement du décalage horaire, de l'insomnie, du trouble de la phase de sommeil différé (TPD), des troubles du sommeil dans les troubles du spectre autistique (TSA) et du Non-24 pédiatrique et Fanapt pour le traitement du trouble bipolaire I et de la psychose de la maladie de Parkinson et une formulation injectable à action prolongée (LAI) pour le traitement de la schizophrénie. En outre, la société a une gamme de médicaments en cours de développement, notamment le Tradipitant (VLY-686), pour le traitement de la gastroparésie, du mal des transports, de la dermatite atopique et de la pneumonie Covid-19 ; le VTR-297 pour le traitement des hémopathies malignes et avec une utilisation potentielle comme traitement de plusieurs indications oncologiques, et le VQW-765, pour le traitement de l'anxiété de performance et des troubles psychiatriques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale