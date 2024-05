Vanda Pharmaceuticals Inc. est une société biopharmaceutique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies visant à répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits et à améliorer la vie des patients. Le portefeuille commercial de la société comprend trois produits : HETLIOZ pour le traitement des troubles du sommeil et de l'éveil de moins de 24 heures (Non-24) et pour le traitement des troubles du sommeil nocturne dans le syndrome de Smith-Magenis (SMS), Fanapt (ilopéridone) pour le traitement du trouble bipolaire I et une formulation injectable à longue durée d'action (LAI) pour le traitement de la schizophrénie, et PONVORY (ponesimod) pour le traitement des troubles inflammatoires/auto-immuns, notamment la colite ulcéreuse, le psoriasis, la maladie de Crohn, la dermatite atopique, l'oesophagite à éosinophiles et l'alopécie areata. La société a également une série de médicaments en cours de développement, notamment le Tradipitant (VLY-686), le VHX-896, le VSJ-110, le VPO-227, le VTR-297, le VQW-765, le VCA-894A et le type 2S (CMT2S).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale