Vanquis Banking Group plc est une banque spécialisée basée au Royaume-Uni. La société propose à ses clients cibles des solutions différenciées en matière de crédit, d'épargne et de gestion financière, les prêts étant principalement financés par les dépôts des particuliers. Les marques de la société comprennent Vanquis, Moneybarn et Snoop. Par l'intermédiaire de Vanquis, la société propose une gamme de cartes de crédit, de prêts personnels non garantis et de produits d'épargne. Elle fournit aux clients des cartes de crédit adaptées à leurs besoins, avec un éventail de taux d'intérêt effectif global et de limites de crédit. Par l'intermédiaire de Moneybarn, elle propose des financements de véhicules garantis pour toute une série de catégories d'actifs, neufs ou d'occasion, y compris des voitures, des motos et des véhicules utilitaires légers. La plateforme de Snoop combine à la fois des informations personnalisées basées sur des données (ou Snoops) pour aider les consommateurs à trouver des opportunités d'économiser de l'argent, et un service gratuit d'évaluation du crédit. Snoop utilise l'intelligence artificielle (IA) et les données bancaires ouvertes pour aider les gens à économiser sur leurs factures domestiques et vise des économies allant jusqu'à 1 500 livres sterling par an pour les clients.